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"SUİKAST" DAVASI "ERGENEKON" İLE BİRLEŞTİRİLDİ İSTANBUL (A.A)

03 Ağustos 2011 15:06

-"SUİKAST" DAVASI "ERGENEKON" İLE BİRLEŞTİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 03.08.2011 - İkinci ''Ergenekon'' davasının tutuklu sanığı eski Özel Hareket Daire Başkanvekili İbrahim Şahin ve kendisiyle irtibatlı olduğu belirtilen Garip İrfan Torun hakkında, Sivas'ta kuyumculuk yapan Minas Durmazgüler'e suikast girişiminde bulunulduğu iddiasına ilişkin açılan yeni davanın ikinci ''Ergenekon'' davası ile birleştirilmesi kararlaştırıldı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi bitişiğindeki salonda yapılan duruşmada, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel tarafından iddianame okundu. Savcı Pekgüzel, iddianamenin okunmasının ardından, ikinci ''Ergenekon'' davası ile bu dava arasında hukuki ve fiili irtibat bulunması nedeniyle birleştirilmeleri gerektiğini bildirdi. Savcının görüşü üzerine, Mahkeme Heyeti Başkanı Hasan Hüseyin Özese, tutuksuz sanıklara söyleyeceklerini sordu. Sanık Torun, suçunun bile ne olduğunu bilmediğini belirterek, ''Buraya savunmamı yapmaya geldim. Birleştirilmesini istemiyorum'' dedi. İbrahim Şahin de iddianamede yazılı olan hakkındaki iddiaları kabul etmediğini ifade ederek, ''Ortada böyle bir suç yok. Birleştirilmesini istemiyorum'' diye konuştu.  Aranın ardından kararı açıklayan Mahkeme Heyeti Başkanı Özese, aralarında fiili ve hukuki irtibat bulunduğu gerekçesiyle bu davanın ikinci ''Ergenekon'' davasıyla birleştirilmesine oy birliğiyle karar verildiğini açıkladı.

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