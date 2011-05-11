-"SUÇSUZ OLDUKLARINA İNANIYORUM" BURSA (A.A) - 11.05.2011 - Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi meydana gelen olaylarla ilgili bilgi almak için geldiği Bursa Emniyet Müdürlüğünden ayrılışında, ''Arkadaşların suçsuz olduklarına inanıyorum'' dedi. Yazıcı, yaklaşık 1,5 saat kaldığı İl Emniyet Müdürlüğünden ayrılışında, gazetecilerin sorusu üzerine, ''Evet bilgi aldım. Bundan sonraki süreci bekleyeceğiz'' ifadesini kullandı. ''Avukatla ve müdürle görüştünüz mü?'' sorusu üzerine Yazıcı, ''Hayır buradaki şey sadece bir süreç. Suçsuz olduklarına inanıyorum'' karşılığını verdi. İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Savcılığı, cumartesi günü Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesi çıkan olaylarla ilgili soruşturma kapsamında bazı taraftarları gözaltına almıştı. Bu kapsamda, bugün Bursaspor'un ''Teksas'' tribünü liderlerinden Selim K, avukatıyla geldiği adliyede polis tarafından gözaltına alınmıştı. Bugün ayrıca Bursaspor yönetim kurulu üyesi avukatı Öztürk Yazıcı da cumartesi çıkan olaylara ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alınarak, Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.