-"Steve Jobs'un etkisi kuşaklar boyu hissedilecek" SAN FRANCISCO (A.A) - 06.10.2011 - Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un dünya üzerindeki etkisinin "kuşaklar boyunca" hissedileceğini belirtti. Bill Gates yayımladığı bildiride, Steve Jobs'un ölümünden "derin üzüntü duyduğunu" ifade ederek, Steve ile yaklaşık 30 yıl önce tanıştıklarını, Steve'in meslektaşı, rakibi ve arkadaşı olduğunu kaydetti. "Steve ile çalışma şansı elde edenler için bunun büyük bir şeref olduğunu" belirten Bill Gates, "Steve gibi önemli bir etki yaratan insanların dünyaya nadiren geldiğini, yarattığı etkinin kuşaklar boyunca hissedileceğini" ifade etti.