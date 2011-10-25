-"Steve Jobs" 1 numara olabilir ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Apple'ın efsane patronu Steve Jobs hakkında yazılan bir kitap, bu yılın en çok satanlar listesinin tepesinde yer alabilir. Steve Jobs'un biyografisi, bugün ABD'deki kitabevlerinde rafları doldurdu. Kitap, Pazar günü Apple'ın online kitap mağazası iBooks'ta satışa çıktı ve Amazon'un e-kitap okuyucusu Kindle için dijital piyasaya sürüldü. Kitap şu anda Amazon.com'da en çok satanlarda 1 numara ve aynı zamanda e-kitap olarak da en çok satılanların başında geliyor. İnternet satış sitesi Amazon'un sözcüsü, Steve Jobs'un bu aralar en çok konuşulanlar arasında yer aldığını, bu nedenle de Jobs biyografisinin 2011 yılında en çok satan kitap olmasını beklediklerini söyledi. Sektörün uzmanları, kitabın dijital versiyonunun satışlarının önümüzdeki 6 ay içinde kağıt baskı satışlarını geçeceğini tahmin ediyor.