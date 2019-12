-"STATÜKONUN BEKÇİLİĞİNİ YAPIYORLARMIŞ" UŞAK (A.A) - 15.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Bunlar meğer birisi sağda, birisi solda statükonun bekçiliğini yapıyorlarmış'' dedi. Partisinin Uşak Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan mitingine kızı Sümeyye Erdoğan ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf ile gelen Başbakan Erdoğan, Uşak'ın efeler, yiğitler, kahramanlar şehri olduğunu, Uşak'ın ''aşıklar'' demek olduğunu belirtti. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Uşak memleketine, milletine, toprağına, medeniyetine aşkla bağlanmış kardeşlerimin şehridir. İşte bizler aynen böyle sizlere aşığız. Bizler sizlere sevdalıyız. 8.5 yıldır sizlere hizmet etmek için Türkiye'nin, dünyanın yollarındayız. Siz bize 3 Kasım 2002'de bir emanet yüklediniz. Bize bir emanet verdiniz. Sizlerin desteğiyle, sizlerin hayır dualarıyla o emaneti bugünlere getirdik. 3 Kasım'da çıraklık dönemi başladı. 2007'ye kadar devam etti. 2007'de kalfalık dönemi başladı. 2011, artık ustalık başlıyor. Ustalık dönemi için sizlerden güçlü bir destek istiyoruz. Ve ustalık dönemini sizlerle birlikte yürüteceğiz. İşte bu aşk var ya bu aşk, bu sevda, bu sevda 3-0 yapar mı? Evelallah yapar. Aşkın, sevdanın yaptırmayacağı iş yok. Ferhat'a nasıl dağları deldirdiyse, bize nasıl dağları deldirdiyse, 12 Haziran'da da Uşak'ın sandıklarından 3-0 olarak çıkarız. Ustalık dönemine Uşak'ta böyle başlayacağız inşallah. Türkiye'mizde çok daha güçlü başlayacağız. 2023'e Türkiye'yi hazırlıyoruz. Sizler cumhuriyet tarihimiz boyunca, demokrasiyi, özgürlükleri, milli iradeyi en güçlü şekilde savundunuz. Sizler hemşehriniz sayılan merhum Adnan Menderes'e en güçlü şekilde sahip çıktınız. Dün biliyorsunuz 14 Mayıs'tı. 14 Mayıs demokrasi bayramıdır. 14 Mayıs bu milletin 1950 yılında tek parti olan CHP'den, CHP zulmünden, CHP baskısından kurtuluş günüdür. Merhum Adnan Menderes, 'Yeter söz milletindir' dedi ve 14 Mayıs 1950'de iktidarı devraldı. 10 yıl bu ülkeye çok büyük hizmetler verdi. Ülkenin çehresini değiştirdi. Vatan ve millet sevgisiyle hizmet aşkıyla 10 yıl bu topraklara hizmet üretti. Ama sonra ne yaptılar? Milletin takdiriyle gelen Adnan Menderes'i ve arkadaşlarını hukuk dışı yollarla indirdiler, yetmedi bir de darağacına gönderdiler. Kendisini ve arkadaşlarını bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Allah onlardan razı olsun. Mekanları cennet olsun diyoruz. '' Adnan Menderes'in bütün hayatını CHP'nin zulmüne, baskısına, yalan ve iftiralarına karşı mücadeleyle geçirdiğini, kendisine her türlü iftiranın atıldığını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: ''O günkü gazeteleri de kullanarak her türlü provokasyonu yaptılar. Bu CHP, Milli Şefi İsmet İnönü ile 27 Mayıs müdahalesine çanak tuttu, çanak. Müdahalecilere ne dedi? 'Emrinizdeyim.' Adnan Menderes ve iki arkadaşının idam sehpasına gönderilmesine göz yumdular. Merhum Menderes'ten sonra birileri ki onun mirasına sahip çıktıklarını söyleyerek, bu milletin Menderes aşkını istismar ettiler, Menderes'in mirasına sahip çıktıklarını söyleyenlerle Menderes'i darağacına gönderenler, 12 Haziran öncesinde ittifak yaptılar. Burası çok önemli kardeşim. Benim değerli kardeşlerim, 87 yaşında, ömrünü Menderes istismarıyla geçiren bir zat, şu anda CHP'ye akıl hocalığı yapıyor. Yav Allah aşkına Menderes'in kemikleri sızlamaz mı? Hasan Polatkan'n kemikleri sızlamaz mı? Fatin Rüştü Zorlu'nun kemikleri sızlamaz mı? Meğer neymiş biliyor musun? Meğer CHP ile bu beyefendi biri sağda, biri solda statükonun bekçiliğini yapıyorlarmış. 27 Mayıs'ta biri müdahaleye sahip çıkarken, 28 Şubat'ta bir başkası müdahaleye sahip çıktı. Şimdi 50 yıl sonra, geldiler statükonun bu iki bekçisi nihayet kol kola girdiler. Ey CHP, sen tarihin boyunca bu 87 yaşındaki zat ile her konuda karşılıklı atışmadın mı, onu suçlamadın mı? Uşak'tan soruyorum. Bu beyefendinin aşığı kesilen Sayın Deniz Baykal'a soruyorum, bu beyefendinin yol arkadaşı olan Sayın Kılıçdaroğluna soruyorum biri 'Menderes' diyerek sağdaki seçmeni istismar etti, bir diğeri, 'Kahramanmaraş, Çorum, Sivas, 1 Mayıs, 3 gencin idamı' diyerek, tüm Alevi kardeşlerimi de istismar etti. Bunlar meğer biri sağda, biri solda statükonun bekçiliğini yapıyorlarmış.''