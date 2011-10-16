-"Sözleşmeli öğretim üyeliği" sistemi geliyor ANTALYA (A.A) - 16.10.2011 - YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, muayenehanesi olan ya da başka bir yerde çalışan öğretim üyeleri için üniversitelerde sözleşmeli öğretim üyeliği statüsüne geçileceğini söyledi. YÖK ve Sağlık Bakanlığı arasında yapılan görüşmeler sonucu yeni yapılacak düzenleme ile ''Tam Günden ayrılıp dışarı giden doktorların saat ücreti karşılığında üniversitede ders vermeleri, asistan yetiştirmeleri söz konusu'' diyen Özcan, ''Buna göre, saat ücreti 300 TL. Ancak 600 TL'ye kadar çıkabilir. Bir öğretim üyesi haftada 10 saatten ayda en fazla 40 saat çalışabilecek'' dedi. Konuyla ilgili bir yasa taslağı çalışması yapıldığını ifade eden Özcan, dışarıda çalışan öğretim üyeleri için anlaşmalı statü getirildiğini ifade ederek, ''Tam Günden ayrılıp dışarı giden doktorlarımızın saat ücreti karşılığında üniversitede ders vermeleri, asistan yetiştirmeleri sözkonusu'' dedi. Bu hekimler için saat ücretinin 300 TL olduğunu, bunun 600 TL'ye kadar çıkabileceğini ifade eden Özcan, ''Sözleşmeli öğretim üyeliği statüsüne geçiliyor. Bu, ancak üniversiteden ayrılarak dışarıda çalışanlar için geçerli'' diye konuştu. Yusuf Ziya Özcan, ilgili öğretim üyeleri için belli bir saat sınırlamasının da getirileceğini anlatarak, ''Bir öğretim üyesi haftada 10 saatten ayda en fazla 40 saat çalışabilecek. Ameliyatlar da eğitimi içeriyorsa bu saatin içinde olacak. Zaten orada öğreniyor asistanlarımız'' dedi.