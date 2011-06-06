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Politika

"SORUNU OLAN ÇAREYİ ÇIKMAZ SOKAKTA ARAMIYOR" DİYARBAKIR (A.A)

06 Haziran 2011 18:34

-"SORUNU OLAN ÇAREYİ ÇIKMAZ SOKAKTA ARAMIYOR" DİYARBAKIR (A.A) - 06.06.2011 - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ''Sorunlarınız yok' demek istemiyorum, ama sorunlarla boğuşan yalnızca siz değilsiniz. Sıkıntıyı sadece siz yaşamıyorsunuz. Ancak her sorunu olan ve her derdi bulunan da çözüm ve çareyi çıkmaz sokaklarda aramıyor" dedi. Bahçeli, partisince Diyarbakır'da düzenlenen mitingde, Diyarbakırlılara ''Siz Türk milletinin eşit, onurlu ve yeri doldurulamaz birer mensubusunuz. Siz bizim her şeyimizsiniz. Gönlümüzdesiniz, dilimizdesiniz. Washington'dakiler sizi benden daha fazla sevemez. Brüksel'dekiler benden daha çok anlayamaz. Erbil'deki peşmerge sizi benden daha çok sahiplenemez'' diye seslendi. Bahçeli, ''Türk milletinin hiçbir evladı bu ülkenin zencisi değildir. Buna inandık. Türk milletinin hiçbir ferdi bu ülkenin ötekisi değildir. Bundan asla taviz vermedik. Kimsenin kendi evinde yabancı olmasını istemedik, aklımızdan geçirmedik. Aksini düşünenlerin ise heybetli bir şekilde karşısında durduk. Diyarbakırlı kardeşim, siz bizsiniz biz de siz'' dedi. Sıkıntıyı sadece Diyarbakırlıların yaşamadığını söyleyen Bahçeli, şöyle konuştu: ''Elbette sıkıntılarımızın olmadığını iddia etmiyorum. 'Sorunlarınız yok' demek istemiyorum, ama sorunlarla boğuşan yalnızca siz değilsiniz. Sıkıntıyı sadece siz yaşamıyorsunuz. Yurdumun her köşesinde en az sizler kadar problemleri olmuş insanlarımız var. Ancak her sorunu olan ve her derdi bulunan da çözüm ve çareyi çıkmaz sokaklarda aramıyor. Türk milletinden ayrılma rüyası görenler, bağımsız devlet özlemi içinde olanlar akıllarını başlarına almalıdırlar. Bizim ne verecek bir çakıl taşımız ne de vazgeçecek bir insanımız vardır.''

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