-"SORUN ÇÖZMEYE ÇALIŞAN POLİTİKA İZLİYORUZ" İSTANBUL (A.A) - 19.01.2011 - Medeniyetler İttifakı Türkiye Eşbaşkanı ve Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkanların Türkiye için ''çok büyük, çok yoksul, sınırları çok sorunlu'' dediklerini belirterek, ''Oysa biz komşularımızla sorun çıkaran değil, sorun çözmeye çalışan bir politika izliyoruz'' dedi. Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'nde UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova'nın verdiği ''Geleceğe Köprü Kurmak'' başlıklı ''Medeniyetler İttifakı İstanbul Konferansı''nın açılışında konuşan Aydın, Türkiye'nin kültürle ilgili konulara çok apansız yakalandığını ifade ederek, medeniyet ve kültür kavramalarının hiçbir zaman bugünkü kadar önemli olmadığını kaydetti. Aydın, bunun birkaç önemli nedeni bulunduğunu ancak en önemlisinin, iletişim ve bilişim imkanlarının son yıllarda inanılmaz derecede artması ve bilginin sadece bir ''tık'' geride olmasından kaynaklandığını söyledi. Bilgiye bu kadar kolay ulaşmanın, hazmetmek anlamına gelmediğini ifade eden Aydın, şöyle konuştu: ''Bilgiye ulaşmadaki kolaylıklar, bir o kadar da zorluk oluşturuyor. Özellikle bilimsel açıdan kültür ve medeniyet konularına önem vermeliyiz. Kültür, bugün olduğu gibi hiçbir zaman politikada güçlü olmadı. Gerçi biz Medeniyetler İttifakı bağlamında politik bir duruş sergilemiyoruz ama yine de biliyoruz, özü itibariyle proje politik bir projedir. Çünkü nihayetinde devletler, hükümetler desteklediği sürece bu proje destek alabiliyor ama biz konuları o kadar insani açıdan ele alıyoruz ki bu handikabı önlemeye çalışıyoruz. Türkiye'nin AB'ye üye olmasına karşı çıkanlar, Türkiye için 'çok büyük, çok yoksul, sınırları çok sorunlu' diyorlar. Oysa biz komşularımızla sorun çıkaran değil, sorun çözmeye çalışan bir politika izliyoruz. Bu karşı çıkanlar bir de diyorlar ki 'Türkiye'nin kültürü çok farklı'. Avrupa'nın, Türkiye'nin kültürü hakkında o kadar yanlış ve eksik bilgiye dayandığını görmek bende hayal kırıklığı yarattı. Bu nedenle bizim kendimizi anlatmak adına batılılarla daha çok çalışmamız lazım. Bu nedenle şunu soruyorum; ortada bir medeniyetler savaşı mı var, yoksa bir cehalet savaşı mı var? Bugünkü çatışmaların temelinde büyük oranda cehalet, kasıt, siyasi ve askeri mülahazalar vardır.'' -''MEDENİYETLER İTTİFAKI, HAYIRLI BİR PROJEDİR''- Aydın, kültür, medeniyet ve dilin ''tepe tepe kullanıldığını'' belirterek, bunun eskiden açıktan yapılmadığını, günümüzde kültürün açıkça dillendirildiğini ve tartışıldığını kaydetti. Kültür ve medeniyet konuları üzerinde daha çok çalışılması ve okunması gerektiğini vurgulayan Aydın, bu konularla ilgili çok somut projeler üretilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. Aydın, Medeniyetler İttifakı Projesi kapsamında dört eylem alanı belirlediklerini kaydederek, şöyle devam etti: ''Belirlediğimiz konulardan biri göç ve entegrasyondur. Entegrasyon, ülkelerin geleceği açısından hayati önemdedir. İkincisi medyadır; medya ile birlikte çalışmak, üretimi birlikte yapmak zorundayız. Üçüncü madde eğitim konusudur; eğer çocuklarımızı geleceğe göre hazırlamazsak, bugünden çok daha zorluklar ve daha büyük bir cehalet savaşı ortaya çıkabilir. Dördüncüsü gençlik ve kadın konusudur; buna yoksulluk da eklenebilir. Bu bakımdan Medeniyetler İttifakı, hayırlı bir projedir. Bugün 100'den fazla ülke projeye üyedir. 20 civarından uluslararası kuruluşla birlikte çalışıyoruz ama UNESCO'nun bu kuruluşlar arasında ayrı bir yeri vardır. Çünkü ilgilendiğimiz konular birbirine çok yakındır.''