-"Sorumluluklarımdan kaçacak biri değilim" ŞAM (A.A) - 10.01.2012 - Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, bugün yaptığı konuşmasında, sürekli kendisiyle ilgili yalan haberler ortaya atıldığını, görevinden ve sorumluluklarından kaçtığı yönünde bir hava yaratılmaya çalışıldığını söyledi. "Yanılıyorsunuz, sorumluluklarımdan kaçacak biri değilim" diyerek, şöyle konuştu: "Şu an sorumluluktan söz ediyoruz. Bu sorumluluk halkın desteğiyle önem kazanır. Ben bu göreve halkın desteği ile geldim. Görevimi de halkın arzusuyla bırakırım. Dış politikalarımda ve tüm tutumlarımda halk desteğine ve halk pusulasına dayandım." Esad, krizin başlamasından 1,5 ay sonra basının Suriye'de özgürce hareket ettiğini, ancak Suriye konusunda yalan yanlış haberler yayılmasıyla beraber durumu kontrol altında tutmaya çalıştıklarını ifade etti. Beşşar Esad, yarın bir diyaloğa oturmaya hazır olduklarını, ancak muhalefetin bir kısmının buna yanaşmadığını sözlerine ekledi.