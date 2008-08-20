"Sorumlu benim"

Pekin Olimpiyat Oyunları’nda alınan kötü sonuçlarla ilgili, İstanbul Kartal Hasan Doğan Spor Kompleksi ile 120 köye 120 parkın toplu açılış töreninde konuşan Başbakan Erdoğan, “Olimpiyatlarda bizlere yakışmayan bir neticenin çıkması, böyle külahımızı önümüze koyup düşünmemizi gerektiriyor, nasıl tedbir alacağız diye... Türkiye ismini nasıl Avrupa Futbol Şampiyonası’nda üçüncülükle dünyaya duyurduysa, aynı şekilde olimpiyatlarda da topladığı madalyalarla ismini dünyaya duyursun. 70 milyonluk Türkiye ve madalyaları toplayamayan bir anlayış... Burada başta kendimi de sorumlu tutuyorum. Oturup bunun değerlendirmesini yapacağız. Bundan sonraki olimpiyatlara hazırlanacağız” dedi.



ABD’nin spor anlayışını etüt ettiğini dile getiren Erdoğan, bu ülkede sporun üniversitelerde ciddi manada yaygınlaştırılmış olduğunu gördüğünü ifade etti. Başbakan Erdoğan, bu alanda ciddi yatırım yapılması gerektiğini ifade ederek, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi spor kulüplerinin bu alana verecekleri heyecanın diğer kulüpleri de teşvik edeceğini vurguladı.



‘Ne gerekiyorsa yapalım’



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, futbolda, basketbolda, yüzmede ve sporun diğer alanlarında da başarının yakalanması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu: “Bir kişi sekiz madalya getiriyor. Bizim aldığımız madalya sayısı üç. Bir kişi tek başına silip süpürüyor. Bizde niye yok? O da insan, bizde de insanlar var. Ne gerekiyorsa onu yapalım, yetiştirelim. Bizim evlatlarımızın içinden de Ahmet’ler Mehmet’ler çıksın, o da altın madalya alsın.”



Hep beraber dayanışma içinde el ele vererek bu başarıların yakalanabileceğini belirten Erdoğan, Türkiye’nin olimpiyatlarda takım oyunlarında da yer almadığını, sadece bireysel müsabakalara katıldığını anımsattı. Erdoğan, kararlılık içinde çalışarak bunun da başarılabileceğini belirtti.