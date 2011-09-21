-"Sondaj için belirlenen alanlar var" LEFKOŞA (A.A) - 21.09.2011 - KKTC Başbakanı İrsen Küçük, Türkiye ile birlikte yürütülen petrol ve doğalgaz arama çalışmaları kapsamında belirlenen alanlar bulunduğunu, ancak hangi alanlara öncelik verileceğinin henüz sonuçlandırılmadığını söyledi. Başbakan Küçük, Bakanlar Kurulu toplantısına girerken, konuyla ilgili bir soru üzerine, ''Çalışmalarda öncelikli alan olarak bir tespit bilgime gelmedi'' dedi. Kıbrıs Rum yönetiminin girişimleri ve İsrail'in desteği ile başlatılan doğalgaz ve petrol arama çalışmalarını, tüm uyarılara, hızlandırılmış müzakere sürecinin sürmesine ve BM Genel Sekreteri'nin iki lideri biraraya getirme çalışmaları yapmasına rağmen sürdürdüğüne dikkati çeken Başbakan Küçük, ''Bu konuda Ankara ve bizim duyarlılığımız sürüyor'' ifadesini kullandı. KKTC Başbakanlğındaa dün yapılan toplantıda Başbakanlık Müsteşarı'nın başkanlığında ilgili bakanlık müsteşarlarından oluşan ''İzleme Komitesi'' oluşturulduğunu da hatırlatan Küçük, bir soru üzerine, komitenin görevlerinin Güney Kıbrıs'ın çalışmalarını izlemek, Türkiye ile diyaloğu hızlandırmak ve ülke içi koordinasyonu sağlamak olduğunu kaydetti.