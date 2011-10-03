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Politika

"Somali'de İnsan Olmak" TBMM (A.A)

03 Ekim 2011 17:51

-"Somali'de İnsan Olmak" TBMM (A.A) - 03.10.2011 - AA foto muhabirlerinin Somali'deki insanlık dramını yansıtan fotoğraflarından oluşan ''AA Objektiflerinden Somali'de İnsan Olmak'' sergisi, yarın TBMM'de açılacak. Somali'deki açlığın ve çaresizliğin sesini, Türkiye'nin Somali'ye yaptığı yardımları duyurmak için bölgedeki AA foto muhabirleri ve muhabirlerin çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, ilk olarak Kızılay Metro İstasyonu ve ardından SGK merkez binasında izlenime sunulmuştu. Somali'deki insanlık dramını anlatan 100'ü aşkın fotoğrafın bulunduğu ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi, yarın TBMM'de de açılacak.  Bir hafta süreyle gezilebilecek sergiyi, TBMM Başkanvekili Mehmet Sağlam açacak. Sergi, daha sonra İstanbul ve İzmir'de de izlenime sunulacak.

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