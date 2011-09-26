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Yaşam

"Somali'de insan olmak" ANKARA (A.A)

26 Eylül 2011 15:28

-"Somali'de insan olmak" ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - AA foto muhabirlerinin Somali'deki insanlık dramını yansıtan fotoğraflarından oluşan ''AA Objektiflerinden Somali'de İnsan Olmak'' sergisi, SGK Merkez Binası ve TBMM'de Ankaralılarla buluşacak. Somali'deki açlığın ve çaresizliğin sesini, Türkiye'nin Somali'ye yaptığı yardımları duyurmak için bölgedeki AA foto muhabirleri ve muhabirlerin çektiği fotoğraflardan oluşan sergi, Kızılay Metro İstasyonunun ardından, yarın SGK'nın Ziyabey Caddesi'ndeki merkez binasında izlenime sunulacak.  Vatandaşların Somali'ye olan ilgilerini canlı tutmak amacıyla açılacak sergiyle, kurum tarafından başlatılan yardım kampanyasına destek sağlanması hedefleniyor. SGK Merkez Binasındaki sergi 27 Eylül-3 Ekim tarihlerinde gezilebilecek.  Somali'deki insanlık dramını anlatan 100'ü aşkın fotoğrafın bulunduğu sergi, 4 Ekim'de de TBMM sergi alanında açılacak.  Kızılay Metro İstasyonunda 10 süreyle açık kalan ''AA Objektiflerinden Somali'de İnsan Olmak'' sergisi vatandaşlardan yoğun ilgi görmüştü.  Sergi, ayrıca İstanbul ve İzmir'de de izlenime sunulacak.

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