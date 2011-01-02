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Yaşam

"SOHBET TOPLANTILARI" KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNDE ELAZIĞ (A.A)

02 Ocak 2011 14:23

-"SOHBET TOPLANTILARI" KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNDE ELAZIĞ (A.A) - 02.01.2011 - Elazığ'ın Kürsübaşı Sohbetleri, Şanlıurfa'nın Sıra Geceleri ve Balıkasir'in Barana Geceleri, ''Geleneksel Sohbet Toplantıları'' adıyla Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu'nun (UNESCO) Dünya Kültür Mirası Temsili Listesi'ne girdi. Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kültürel çeşitliliğin korunması ve desteklenmesini temel ilke olarak benimseyen UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Temsili Listesi oluşturulması kapsamında, ''Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi'' kabul edilirken, Türkiye de 2006 yılında bu sözleşmeye taraf oldu. Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Türkiye'de somut olmayan kültürel mirasın koruması ve yaşatılması için çalışmalar başlatırken, 2009 yılında hazırladığı bir dosya ile yöresel sohbet ve eğlence toplantıları hakkında UNESCO'ya bir dosya sundu.  UNESCO'nun son toplantısında ele alınan dosya karara bağlanarak, Elazığ'ın Kürsübaşı Sohbetleri, Şanlıurfa'nın Sıra Geceleri ve Balıkesir'in Barana Geceleri'nin, ''Geleneksel Sohbet Toplantıları'' adı altında Dünya Kültür Mirası Temsili Listesi'ne girmesine karar verildi.

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