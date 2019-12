-"Siyasi temas olmadı" TBMM (A.A) - 05.10.2011 - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Hükümet ile terör örgütü arasında ''siyasi görüşme'' anlamına gelecek hiçbir temas olmadığını belirterek, ''Ancak terör örgütünün tasfiye edilmesi amacıyla devletin ilgili kurumları her zaman görüşme yapmıştır ve gerekli olduğunda bundan sonra da yapılacaktır'' dedi. Bozkır, TBMM Genel Kurulunda, sınır ötesi operasyonlar için Hükümete verilen yetkiyi bir yıl uzatan Başbakanlık tezkeresinin görüşmeleri üzerinde AK Parti adına söz aldı. Tezkerenin, terör saldırılarının arttığı bir dönemde ele alındığını ifade eden Bozkır, bölücü terörün hala Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri olmaya devam ettiğini söyledi. Terörle mücadelenin güvenlik boyutunda zafiyet gösterilmesinin söz konusu olamayacağını belirten Bozkır, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesiyle, meselenin kalıcı olarak çözümü, huzur ve emniyet zemininin tesisi, kardeşlik ikliminin yeniden pekiştirilmesi için eşsiz bir imkan ve fırsat oluştuğunu ifade etti. Bu sürecin başarıyla sonuçlandırılmasının, terörle mücadeleye güç katacağını, demokrasiye ve bütün olarak Türkiye'ye kazandıracağını ifade eden Bozkır, terörün tüm partilerin meselesi olduğunu belirtti. Bozkır, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Terörün sıktığı kurşun sadece Hükümete değil bu ülkenin bütün insanlarına, birliğimize, kardeşliğimize sıkılmaktadır. Terör, sadece can güvenliğimize değil bu ülkenin kaynaklarına da kurşun sıkmaktadır. Hükümetin son 9 yılda attığı kararlı adımlarla Türkiye gecikmeli de olsa doğru noktayı yakalamıştır. Türkiye, bugün terör örgütünü köşeye sıkıştırmış bulunmaktadır. Köşeye sıkışan bu belayı daha da fazla vakit kaybetmeden ama sabır unsurunu da unutmadan ortadan kaldırmamız gerekiyor. Hükümetimizin başlattığı milli birlik ve kardeşlik projesine herkesin sahip çıkması, bu hususta atılacak samimi adımlara destek verilmesi, bu birliktelik ruhuna yakışacak bir manzarayı da ortaya çıkaracaktır. Hükümetimiz ile terör örgütü arasında siyasi görüşme anlamına gelecek hiçbir temas olmamıştır, olması da mümkün değildir. Ancak terör örgütünün tasfiye edilmesi amacıyla devletin ilgili kurumları her zaman görüşme yapmıştır ve gerekli olduğunda bundan sonra da yapılacaktır. Buradaki tek amacımız terörün tasfiyesidir.'' Tezkerenin tek hedefinin ''sadece ve sadece bölücü terör örgütü, örgütün bölgedeki mevcudiyeti'' olduğunu ifade eden Bozkır, ''Bundan başka hiç bir arzumuz, hiç bir kapalı veya açık hedefimiz yoktur'' dedi. Bozkır, bu bakımdan bu tezkerenin bölgenin barış ve istikrarı ortamı açısından da büyük bir önem taşıdığını belirterek, '' Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütünün varlığı sona ermeden Türkiye-Irak ilişkileri de arzu edildiği seviyede gerçekleşemeyecektir'' diye konuştu. -''Türkiye'nin iyi niyetinden şüphe duyulmamalı''- Bugüne kadar gerçekleştirilen tüm sınır ötesi harekatlarda Iraklı sivillere ve sivil yerleşim birimlerine zarar vermemeye azami özen gösterildiğini ve bunda da başarılı olunduğunu dile getiren Bozkır, tezkerenin amacının, sadece terör örgütünün bölgedeki mevcudiyeti olduğunu söyledi. Bozkır, ''Türkiye'nin Irak'a karşı gizli bir gündemi hiç bir zaman olmamıştır'' dedi. Terör belasından büyük zarar gören Irak'ın da Türkiye'nin iyi niyetinden şüphe duymaması gerektiğini vurgulayan Bozkır, Türkiye'nin bu konuda uluslararası hukuktan doğan hakları çerçevesinde hareket ettiğini söyledi. Bozkır, ''Tercihe şayan durum, PKK'nın Irak'ın kuzeyinden ülkemize yönelttiği tehdit ve saldırıların durdurulmasına ilişkin önlemlerin doğrudan Irak makamlarınca alınmasıdır. Ancak bu önlemler alınmadığı takdirde ülkemiz, terör tehlikesine karşı gerekli gördüğü tedbirlere başvurma hakkının saklı olduğunun bilinmesi ve kabul edilmesi zorunludur'' açıklamasında bulundu.