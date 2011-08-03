-"SİVİL İRADENİN ASKERLEŞMESİ DAHA KÖTÜDÜR" TBMM (A.A) - 03.08.2011 - CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, sivilleşmenin kendileri için de çok önemli olduğunu belirterek, ''Askerin siyasallaşması kötüdür, ama daha kötüsü sivil iradenin askerleşmesidir'' dedi. İnce, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 31 Temmuz Pazar günü, Türkiye-İran sınırındaki Esendere Sınır Kapısı'nda, bir milletvekili ile birlikte yaklaşık bin kişinin, ''Kürdistan özerk bölgesi'', ''Pasaportsuz giriş yasaktır'', ''KCK kontrol noktası'' yazılı pankartlar astıklarını söyledi. Bunların üzerine söz konusu milletvekilinin, ''Sınırı kapatmak anayasal hakkımızdır'' dediğini belirten İnce, bütün bu olanlara rağmen hükümetin üç gün boyunca sesini çıkarmadığını ifade etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, olanlar karşısında sustuğunu savunan İnce, ''Herkese aslan kesiliyor. Profesörlere, generallere, gazetecilere... Ama burada kedi, hatta kağıttan kaplan bile değil. Meşenin dalını gösterdiler, özerklik ilan ettiler, bayrağımızı indirdiler sustu. Devlet nerede? Hakkari'de devlet yok, kabadayı Başbakan yok. Başbakan, Başkanlığını sadece Çakmak Salonu'nda hatırlıyor'' dedi. Şu anda 250 subayın tutuklu bulunduğunu, hiçbiri hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmadığını belirten İnce, 14 general ve amiral ile 58 albayın YAŞ'ta değerlendirmeye girme hakkını da kaybettiğini söyledi. İnce, şunları kaydetti: ''Biz de bu ülkede askerin süngüsü gitsin istiyoruz. O süngüden asıl biz çektik. Sivilleşmek hepimizin özlemidir. Askerin siyasallaşması kötüdür, ama daha kötüsü sivil iradenin askerleşmesidir. Sivilin askerleşmesi, askerin siyasallaşmasından daha kötüdür. Hitler, Mussolini, Stalin de sivildi. Bunları unutmamalıyız. Bu ülkede yaşadığımız süreç Apo'ya af sürecidir. Genel af sürecine doğru gidiyoruz. Balyozcular, Ergenekoncular, şikeciler, taş ve yumurta atanlar içeride. Önce bu hazırlıklar tamamlanıyor ki doğrudan Apo'ya af çıkarsalar bunu yapamayacaklar. Tayyip Erdoğan'ın kişisel egolarının tatmin etme yeri midir Başbakanlık? Çakmak Salonu'nda toplantı bir saat sürüyor. Sonra Genelkurmay Başkan Vekili ile konuta gidiyor 2 saat toplantı yapıyorlar. Diğer komutanlardan neyi gizliyorsunuz? Fatih Sultan Mehmet'in bile böyle bir yetkisi yoktu. O savaş kaybettiğinde kellesi gidiyordu. Tek başına belirleyici, ama kesmiyor artık bunu. Rektörleri, bakanları, milletvekillerini, kaymakamları, cumhurbaşkanını, genel müdürleri, müsteşarları o belirledi ancak artık bunlar onu kesmiyor. Ama Türkiye teslim olmayacaktır. Bu millete güveniyorum. Türkiye'de CHP var. Asla teslim olmayacağız.'' Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, askerlik süresinin kısalmasına ilişkin haberleri değerlendirirken, ''Biz seçim öncesinde dedik, ama Başbakan, 'Bunu gelin halka soralım' dedi ve hatta dalga geçti. Şimdi dalga geçtiği bir şeyi kendisi söyleyemedi ki Başbakan Yardımcısına söyletti'' dedi. İnce, başka bir soru üzerine 8 Ağustos'ta Ergenekon davasının duruşmasına kalabalık milletvekili heyetiyle katılacaklarını söyledi.