-"SİTELER OSB OLSUN" ANKARA (A.A) - 23.07.2011 - Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Türkiye'nin ''en büyük'' mobilya imalat merkezi olan Siteler'in ihtisas organize sanayi bölgesi (OSB) kapsamına alınması için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teklif verdi. Siteler esnafıyla daha önce de toplantılar yapan ve Siteler'i bir ihtisas organize sanayi bölgesine çevirmeyi amaçladıklarını bir çok kez söyleyen Vali Yüksel, konuya ilişkin dilekçesini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına gönderdi. Yüksel, bakanlığa verdiği dilekçesinde, 1960 yılında oluşmaya başlayan ve 1968 yılında 4 bin aktif üyesiyle Ankara-Siteler semtinde 7 bin 500 dönümlük bir alan üzerine kurulan Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odasının (ANKMOB) çok katlı olarak yapılaştığını belirterek, odanın bünyesinde 15 bin imalathane, 1500 mobilya satış mağazası, KOSGEB Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi, SGK Merkezi, bir sağlık ocağı, 2 PTT Şubesi, bir itfaiye ve iki vergi dairesi barındırdığını bildirdi. Siteler'in ihtisas organize sanayi bölgesi ilan edilmesi projesinin bölgesel kalkınmaya da ivme kazandıracağına dikkati çeken Yüksel, projede hammadde kaynaklarına bağlı veya geleneklere dayalı yapılan üretimin daha sağlıklı çalışma koşullarında, çevreye duyarlı, ileri teknoloji ile sağlanmasının amaçlandığını ifade etti. Yüksel, şunları kaydetti: ''Projeyle aynı zamanda son dönemlerin kalkınma modeli 'kümelenme'ye birinci elden katkı sağlanacağı düşünülmektedir. Proje dahilinde kümelenme modeli, birlikte hareket eden firmaların uygun yatırım alanı ihtiyaçlarının karşılanması açısından önemli rol oynayacaktır. Kümelenme modeliyle benzer faaliyetlerde bulunan işletmelerin, aynı zamanda OSB içinde bulunması sonucu birbirleri üzerinde olumlu etki yapacağı düşünülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Ön Ulusal Kalkınma Planı'nda (2004-2006) kalkınma hedefleri içinde yer alan 'Türkiye'de sanayi kuruluşları için alt yapı geliştirmenin yollarından biri orta ölçekli sanayiciler için OSB, küçük ölçekli sanayiler için ise KSS kurmaktır. Planlı dönemin başlangıcından günümüze değin uygulanmakta olan OSB ve KSS politikası, yerel sermaye birikiminin il dışına çıkmasını engellemede ve yerel sanayiye transferinde önemli bir kalkınma aracı olarak işlev görmektedir. OSB ve Küçük Sanayi Sitelerinin (KSS); dışsal ekonomilerin oluşumunda, sanayinin yöreselleşmesinde ve sanayi birimleri arasında tamamlayıcılık ilişkilerinin gelişmesinde önemli katkıları olmaktadır. Ayrıca OSB ve KSS'ler, yerel düzeyde küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmelerine elverişli bir ortam sağlayarak sanayinin yerelleşmesine ve böylece sanayinin bölgeler arasında daha dengeli dağılımına da önemli ölçüde katkı sağlamaktadır' ifadesi, Siteler'in Ağaç İşleri ve Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kapsamına alınması düşüncesini pekiştiren ifadedir.'' -''AĞAÇ İŞLERİ VE MOBİLYA İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ''- Siteler'in, Ankara il merkezinde olması ve ulaşım olanaklarının iyi olması nedeniyle son yıllarda sanayi alanında hızlı bir gelişme yaşadığını vurgulayan Yüksel, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kayıtlarına göre, Siteler'de ağaç işleri ve mobilya sektöründe kayıtlı toplam 297 firmanın mevcut olduğunu bildirdi. Sanayi Sicil Kaydı olmayan işletmelerle birlikte sektörde imalat yapan işletme sayısının çok daha fazla olduğuna dikkati çeken Yüksel, dilekçesini şöyle tamamladı: ''Ağaç işleri ve mobilya sektöründe ihtisas OSB kurulması başta iş güvenliği ve işçi sağlığı olmak üzere sektörün büyümesi, istihdamın artması, ihracatın yükselmesi, çevre ve insan sağlığının korunması, atıkların değerlendirilmesi ve ortak yatırımların oluşması gibi birçok konuda olumlu etki doğuracaktır. Tüm bu olumlu etkiler göz önünde bulundurulduğunda; 1960 yılında oluşmaya başlayan 7 bin 500 dönümlük arazi büyüklüğüne ulaşan Ağaç İşleri ve Mobilya Bölgesi Siteler'in, 12 Nisan 2011 tarih ve 27003 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4562 sayılı Organize Sanayi Kanunu'nun ek geçici 8. maddesine göre değerlendirilerek Siteler'in, 'Ağaç İşleri ve Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi' kapsamına alınmasını uygun görüşle tensiplerinize arz ederim.'' -ESNAF DA OSB OLMAK İSTİYOR- Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı da konuya ilişkin, Siteler'in 4-5 mahalle üzerine kurulu büyük bir alan olduğunu söyledi. Siteler'e bir an önce bir statü kazandırılması gerektiğini vurgulayan Taklacı, şunları kaydetti: ''Biz meslek örgütleri olarak Siteler isminin patentini aldık. Bugün reklam yapmaya ihtiyacımız var ama yapamıyoruz. Çünkü Siteler'de 'çok başlı' bir yapı var. Esnaf, bir çok odaya kayıtlı. Böyle olunca da odaların yaptırımı zayıflıyor. Bu nedenle Siteler esnafının bir çatı kuruluşa ihtiyacı var. Siteler'de bir eksiğimiz olsa, bunu belediyelere rica yoluyla yaptırıyoruz. Onlar da sağolsun, destek veriyorlar ama Siteler, OSB olursa bunlara da ihtiyacımız kalmayacak, birlikten daha büyük bir güç doğacak.''