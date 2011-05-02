-"ŞİRİNYER" DAVASINDA KÜRTÇE SAVUNMAYA RET İZMİR (A.A) - 02.05.2011 - İzmir'in Buca ilçesinin Şirinyer semtinde 2007 yılında 1 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı terör saldırısını gerçekleştirdiği iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Fırat Yağmakan ve kardeşi tutuksuz sanık Murat Yağmakan ile avukatları katıldı. Sanık Fırat Yağmakan'ın avukatı, tutuklu müvekkilini tahliye olan diğer sanıklardan ayıran tek farkın evinde patlayıcı madde ele geçirilmiş olması olduğunu belirterek, bu suçtan ceza tayin edilecekse tutuklulukta kaldığı sürenin yeterli olduğunu söyledi. Sanık avukatı, Fırat Yağmakan'ın tahliyesini istedi. Mahkeme başkanı, Fırat Yağmakan'a, mahkemeye gönderdiği, Kürtçe savunma yapmak istediğini belirten dilekçeye ilişkin söyleyecek bir şeyi olup olmadığını sordu. Yağmakan, ''Şu anda Kürtçe savunma yapma talebimle ilgili bir şey demiyorum. Avukatımın söylediklerine katılıyorum'' karşılığını verdi. Sanık Fırat Yağmakan'ın daha önce savunma yaptığını ifade eden mahkeme heyeti, sanığın Kürtçe savunma ve tahliye talebini reddederek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. İzmir'in Buca ilçesinin Şirinyer semtindeki bir mağazanın önünde 2 Ekim 2007'de meydana gelen patlamada 2 kişi yaralanmıştı. Patlamadan yaklaşık 4 saat sonra bir halı mağazasının önündeki patlamada ise dükkanda çalışan Atilla Eraslan (29) yaşamını yitirmiş, 8 kişi yaralanmıştı. 18 Ekim'de, aralarında Fırat ve Murat Yağmakan kardeşler ile dayıları Ziver Turan'ın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Savcı, olayın faili olduğu öne sürülen üç sanık hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 266'şar yıl hapis cezası istemişti. Cumhuriyet savcısı, örgüt üyelerini evinde barındırdığı öne sürülen Meyase Turan'ın da ''örgüt üyesi olma ve terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme'' suçlarından cezalandırılmasını talep etmişti.