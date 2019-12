-"ŞİRİNLER" BEYAZ PERDEDE İSTANBUL (A.A) - 13.07.2011 - Sibel Ertürk Kurtoğlu - Kötü büyücü Gargamel'in köylerinden kovaladığı Şirinler'in, büyülü bir geçitten New York Central Park'a gelişlerini ve buradaki maceralarını 3 boyutlu anlatan film, 5 Ağustos'ta vizyona girecek. Warner Bros Türkiye'den aldığı bilgiye göre, Columbia Pictures ve Sony Pictures Animation, gerçek oyuncularla canlandırma karakterlerini bir arada kullandığı aile komedisi ''Şirinler/The Smurfs'', efsanevi minik mavi karakterler ''Şirinleri'' beyaz perdeye taşıdı. Yönetmenliğini Raja Gosnell'in yaptığı, yapımcılığını Jordan Kerner'in üstlendiği filmin senaryosunu J. David Stem, David N. Weiss, Jay Scherick ve David Ronn yazdı. Filmin başrollerinde Neil Patrick Harris, Jayma Mays, Sofia Vergara ve ''Gargamel'' rolünde Hank Azaria yer aldı. Filmde, kötü büyücü Gargamel'in köylerinden kovaladığı Şirinler, büyülü bir geçitten New York'taki Central Park'ın tam ortasına düşüyor. Büyük Elma'da sıkışıp kalan üç elma boyundaki Şirinler, Gargamel izlerini bulmadan köylerine dönmenin bir yolunu bulmaya çalışıyor. Türkiye'de Türkçe dublajlı olarak gösterime girecek filmde, Şirinlerin bilge lideri ve onları nasıl idare edeceğini bilen, sık sık mantar evinde, büyü kitabının başında Şirinlerini kötü büyücü Gargamel'den koruyacak iksirler hazırlarken görülebilen ''Şirin Baba'' karakterini Engin Alkan, ''Şirine'' karakterini Sebanur Aksoy, ''Sakar Şirin''i Fatih Özkul, ''Akıllı Şirin''i Özgür Özdural, film için özel olarak tasarlanan ''Cesur Şirin''i Fatih Özacun, ''Huysuz Şirin''i Bora Sevri seslendirecek. Filmde, kötü büyücü, Şirinlerle ilgili her şeyi takıntı haline getiren, büyü ve hijyen konusunda başarısız, efsanevi Şirinleri yakalamak ve onların mavi özü ile en güçlü büyülerini yapmak için planlar yapan ''Gargamel''e Türkçe dublajında Hakan Vanlı ses verecek. Gargamel'in suç ortağı, kedisi ''Azman''ı da gerçek kediler canlandırdı. Rolü 4 kedi üstlendi ve yapımcılar belli sahnelerde bilgisayarla oluşturulmuş bir Azman kullandı. -ŞİRİNLER'İN ÖYKÜSÜ NASIL BAŞLADI?- Belçikalı sanatçı Pierre ''Peyo'' Culliford, ''Şirinler''i 1958 yılında bir çizgi roman dergisi için tasarladı. Orijinal adıyla ''Schtroumpfs'', bir anda popüler oldu ve dergiye mektup yağmasına yol açtı. Sonraki 50 yıl boyunca bir fenomen haline gelerek çizgi romanlarda, kitaplarda, çizgi dizilerde, filmlerde, video oyunlarında, televizyon programlarında ve 300 milyon adetten fazla satılan figürlerde hayat buldu. Şirinlerle büyüyen çocukların şimdi birer ebeveyn olması ve çocuklarını Şirinlerle tanıştırması sayesinde bu sevimli karakterlerin cazibesi nesilden nesile aktarıldı. Yapımcı Jordan Kerner'ın ''Şirinler''i beyazperdeye getirme macerası 1980 yılına NBC yöneticisi Brandon Tarkitoff'la yaptığı toplantıya uzanıyor. Tartikoff, Kerner'a, Şirinler'i konu alan ve bir TV programına uyarlamayı düşündüğü kitap serisini okumasını önerdi. Kerner, kitabı okuyunca karakterlere hayran kaldı. Tartikoff ''Şirinler''i cumartesi sabahlarına getirerek, 8 yılda 256 bölümü yayınlanan bir Hanna-Barbera dizisine dönüştürdü. Kerner, 1997 yılında ''Smurfs'' markasının lisans ajansına bir dizi mektup göndererek, ''Şirinler''i film yapmak istediğini belirtti. 2002 yılında Kerner'ın yapımcılığını üstlendiği, E.B. White'ın klasik çocuk romanı Charlotte's Web'in başarılı ve içten uyarlamasını gören Peyo'nun mirasçıları, Şirinlerin iyi ellerde olacağını anladı ve filmin yapımına izin verdi. Film tümüyle New York'un Central Park ve Beldevere Şatosu gibi simge haline gelmiş mekanlarında ve FAO Schwarz, Russian Tea Room, Rockefeller Center ve Brooklyn'deki Prospect Park gibi yerlerde çekildi. -TEKNİK BİLGİLER- Bu sinema filmine kadar, ''Şirinler'' sadece iki boyutlu olarak göründü. Bu sevimli yaratıkları üç boyutlu, bilgisayar desteğiyle canlandırılmış ve 3D stereo ses sistemine sahip bir alana taşımak, yapımcılar için kolay olmadı. Şirinler provalar sırasında bire bir ölçekli 19 santimetre boyunda maketlerle simgelendi. Gargamel'in makyaj testi 3 saat sürdü. Çekimlerin ortasında bu dönüşüm yaklaşık 90 dakika sürdü. Hank Azaria, karaktere dönüşmesini çabuklaştırmak için kafasını kazıtmaya karar verdi. Azaria, 50'den fazla sefer Gargamel'e dönüştü ve makyaj koltuğunda yaklaşık 130 saat geçirdi. Makyaj sırasında klasik rock dinledi. Şirinalatör'ün inşa edilmesi yaklaşık 3 ay sürdü. Çekimler sırasında 2 seslendirme sanatçısı hazır bulunarak, 6 Şirini seslendirerek oyuncuların diyaloglarına yardımcı oldu. Belvedere Şatosu seti, Central Park'ta gerçek şatonun 2/3 büyüklüğünde tam bir kopyası olarak inşa edildi. Prodüksiyon ekibinin yaptığı tek değişiklik, zeminde oldu, ek contrast oluşturmak için ahşap ızgaralar eklendi. Filmde bin 14 görsel efekt, bin 557 3D stereo çekim bulunuyor. Şirinlerin canlandırılması için 268 Sony Pictures Imageworks çalışanı 358 bin saat harcadı. Filmi tamamlamak için SPI bilgisayarları 22 milyon saat render işlemi yaptı. Şirin köyünde 446 mantar ve 77 mantar ev olmak üzere 523 mantar yapıldı. Yapımcılar, 100 erkek Şirin, bir Şirin Baba ve bir de Şirine'nin bulunduğu köye film için ''Telaşlı Şirin'', ''Çılgın Şirin'' ve ''Cesur Şirin'' olmak üzere 3 yeni Şirin tasarladı.