-"SINAVDA SİSTEMATİK KOPYA GERÇEKLEŞMEDİĞİ ANLAŞILDI" TBMM (A.A) - 06.04.2011 - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, YGS'de sistematik kopya gerçekleşmediğinin net olarak anlaşıldığını belirti. Çubukçu, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir'in açıklamalarını ''anne ve veli'' olarak da tatmin edici olarak bulduğunu söyledi. TBMM Genel Kurulunda gündem dışı söz alan DSP Denizli Milletvekili Hasan Erçelebi, ülkenin bir sınav skandalı ile çalkalandığını, yakın zamana kadar en güvenilir kurum olan ÖSYM'nin en güvenilmez kurum haline geldiğini iddia etti. ''İplik uzmanını oraya getirirseniz ipliğiniz pazara çıkar. Aileler ve öğrenciler bildikleri bütün dizeleri sizin için sıralıyorlar'' diyen Erçelebi, sınavın iptal edilmesini, Haziran'da tek sınav yapılmasını istedi. Erçelebi'nin konuşmasını yanıtlayan Çubukçu, basında konuya ilişkin ''çarpıtılmış, ön yargılı ve yetkilileri suçlayıcı haberlere'' yer verildiğini söyledi. ÖSYM Başkanı Demir'in ayrıntılı açıklamalar yaptığını kaydeden Çubukçu, açıklamaların ''maksatlı çevreler dışında herkesi tatmin ettiğini'' ifade etti. Çubukçu, ''Ben de her şeyden önce anne bir veli olarak bu açıklamaları tatmin edici bulduğumu söylemek istiyorum'' dedi. Açıklamalara rağmen ''bilgi kirliliği'' oluşturulduğunu kaydeden Çubukçu, iddiaların yargı tarafından soruşturulduğunu anımsattı. Sınavda sistematik kopya gerçekleşmediğinin bu aşamada net olarak anlaşıldığını belirten Çubukçu, ortada somut bir kopya skandalı yokken gençlerin ve ailelerin kafasını karıştırmaya kimsenin hakkının olmadığını söyledi. Çubukçu, ''Herkesi bu konuda serinkanlı, sağduyulu, bilgiye dayalı açıklamalar yapmaya davet ediyorum'' dedi. ÖSYM'nin bağımsız bir kurum olduğunu vurgulayan Çubukçu, talimatıyla sınavın iptal edilmesinin söz konusu olamayacağını, ancak yargı kararını uygulayabileceklerini vurguladı. Sınav güvenliği için alınan önlemlerin sıkılığının basında eleştiri konusu olduğunu kaydeden Çubukçu, mevcut sistemde soruların cevap anahtarının önceden belli şekilde şifrelenmesinin ve belli adayların kayrılmasının söz konusu olamayacağını dile getrdi. Çubukçu, şöyle devam etti: ''Bundan bir siyasi rant umuluyor. Başkanın ataması eleştiriliyor. Başkan çok yeni atandı bu göreve. Yıllarca ÖSYM'nin başkanlığını yapan Sayın Yarımağan açıklamalar yapıyor. Çok yakın tarihte bir kopya skandalı yaşandı, soruların önceden sızdırıldığı tespit edildi. AK Parti olarak çocuklarımızın hayalleri üzerinden siyaset yapmıyoruz. Oluşturulan bu kaostan beslenecek kadar insafsız değiliz. Ne Sayın Başkan'ın, ne de hükümet olarak bizim taraflı tutum içinde olduğumuzu iddia etmek insafsızlıktır. Lütfen gençlerimizin hayallerini hiçe saymayalım. Kafa karıştırmayalım. Bu konuda cahillik düzeyinde diyebileceğim açıklamalardan kaçınalım. İşi, uzmanlarına ve yargıya bırakalım. Gençlerimizin hayallerini ilgilendiren bir konuda siyaset yapmadık, yapmayacağız. Bunun üzerinden siyaset yapmaya ve rant elde etmeye çalışanlara da fırsat vermeyeceğiz. Gençlerimiz bize güvensinler, aileler bize güvensinler. Huzurlu şekilde Haziran'da yapılacak sınavlara hazırlansınlar.'' -''ESKİ BAŞKAN HAKKINDA SÖZ SÖYLEMEDİNİZ''- Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, yerlerinden söz alan milletvekillerinin konuya ilişkin soruları üzerine tekrar kürsüye geldi. ''ÖSYM Başkanı'nın yaptığı açıklamaları tatmin edici bulduğunu söylemesinin'' asla yargıya müdahale anlamına gelmeyeceğini, bunun telkin de olmayacağını ifade eden Çubukçu, ''Bunun suç olacağını, ceza avukatlığı yapmış birisi olarak biliyorum'' dedi. Çubukçu, kendisine laf atan muhalefet partisi milletvekillerine, ''Neyin yargıya müdahale olduğunu, neyin olmadığını en az sizin kadar biliyorum'' diye konuştu. Soruşturmanın yargıya intikal ettiğini, cevap anahtarlarının şeffaf bir şekilde açıldığını ve ''şifreleme ile bazı adayların kayrılmasının söz konusu olamayacağını'' söylediğini belirten Çubukçu, şöyle konuştu: ''Ne kadar çok kafa karışıklığı yaratılmaya çalışılırsa çalışılsın, birilerine ayrımcılık yapıldığı konusu doğru değildir. Bu sınavları adil, objektif ve eşit bir şekilde uygulamaya çalışıyoruz. Bize karşı kadrolaşma iddiasında bulunanların önceki başkana yönelik olumlu kayırmacılık içinde olduklarını da vurgulamak isterim. ÖSYM'de bir olay yaşandı, savcılık buna el koydu. Bilirkişi raporlarında 'sorular önceden sızmıştır' denildi, sınav iptal edildi, ama burada hiç biriniz çıkıp da eski ÖSYM Başkanı hakkında söz söylemediniz. 2 ay önce göreve gelen başkana, gösterdiği titizliğe rağmen yapılanlar büyük bir haksızlıktır. Çocukları istismar etmeyelim, gençlerimiz bize güvensin.''