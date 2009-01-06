"Şimdi herkes eşitleniyor"

AKP MKYK üyesi Ayşe Böhürler'den 'mahalle baskısı' yorumu: "Laik 'ötekiler' bir üst muamele görmeye alışıktı. Şimdi eşit vatandaşız."



Vatan Gazetesi'ne röportaj veren AKP kurucularından MKYK'nın 50 üyesinden biri olan Ayşe Böhürler, Prof. Dr. Binnaz Toprak'ın "Mahalle Baskısı Araştırması"nı yorumladı. "Bu araştırma iyi oldu. Varsa öyle eşitsiz bir muamele mutlaka onun üstüne gitmek lazım" diyen Böhürler şöyle devam etti:



"Tartışacağız, eşitleneceğiz"



"Daha önce laik ötekiler inanılmaz derecede bir üst muamele görmeye alışmışlar. Şimdi herkes eşit vatandaş oluyor. BU çekişmeyi iki taraf da uzatmamalı. Tartışacağız, eşitleneceğiz. Aslında Anadolu'da bu baskılar yıllardır vardır. Ama bu dindarların baskısı değil. Toplumun gelenek ve göreneklerinden kaynaklanan bir baskı, giderek de azalıyor."