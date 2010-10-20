-"SİLAHLARIN LEVENT BEKTAŞ'LA İRTİBATI SÖZ KONUSU DEĞİL" İSTANBUL (A.A) - 20.10.2010 - Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmatla ilgili davanın tutuklu sanığı emekli binbaşı Levent Bektaş, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında Şile'de yapılan kazıyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız'a ''şüpheli'' sıfatıyla ifade verdi. Emekli binbaşı Levent Bektaş, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevinden Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine getirildikten sonra, Şile'deki ormanlık alanda 22 Ağustosta başlatılan ve mühimmata rastlanmayınca ertesi gün son verilen kazı çalışmalarına ilişkin soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız'a ''şüpheli'' sıfatıyla ifade verdikten sonra adliyeden çıkarılarak cezaevi aracına konuldu. Bektaş'ın ifade vermesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bektaş'ın avukatı Hüseyin Ersöz, olayın düğüm noktası olan ''Ulaş'' adlı kişinin savcılığa verdiği beyanlarda müvekkili Levent Bektaş'a doğrudan suç isnat etmediğini söyledi. Ersöz, ''Ulaş'' isimli kişinin ifadesinde ''Benden ele geçirilen silahları Okan'dan teslim aldım, Okan, Levent Bektaş ile yakın ilişki içerisinde, sürekli temas halinde'' gibi anlatımlarda bulunduğunu ve bu nedenle Bektaş'ın adliyede ifadesine başvurulduğunu belirtti. Müvekkili Bektaş'la ilişki kurulmasının sebebinin olayın sansasyonel durum haline getirilmesi olduğunu ifade eden Ersöz, ''Savcı beyin verdiği bilgi çerçevesinde 'Ulaş'ın eski bir TİKKO itirafçısı olduğunu öğrendik. Bu olayın TİKKO'ya değil de 'Ergenekon'a bağlanması ve 'Ulaş' isimli şahsın da Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlanması olarak değerlendirdik'' dedi. Bektaş'ın yaklaşık 1,5 saat süreyle şüpheli olarak ifade verdiğini ve Ulaş Ö'nün verdiği ifade doğrultusunda çağrıldığını hatırlatan Ersöz, Ulaş Ö'nün beyanlarının doğrudan Bektaş'ı hedef alacak beyanlar olmadığını savundu. Ersöz, ''Okan bey üzerinden, Okan beyin Levent Bektaş ile bağlantısı olduğunu biliyormuş. Çünkü Ulaş Ö. de bir süre Okan beyin yanında çalışmış. Bu çerçevede kurulan bir irtibat olarak değerlendirdik'' diye konuştu. -ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ KROKİSİ- Gazetecilerin ''Müvekkilinizin Şile'deki kazılarla bağlantısı nedir?'' diye sorması üzerine de Ersöz, şunları söyledi: ''Savcı beyden öğrendiğimiz bilgiye göre, Şile'de Okan İşgör bir iş yapmak istiyor. Bu işle insanların oraya gelerek sosyal aktivitelere katılması ve kamp alanı yaratmak için Çevre ve Orman Bakanlığıyla iletişime geçiyor. Yaptığı arsa alımıyla ilgili olarak Çevre ve Orman Bakanlığı almak istediği alanın krokisini gönderiyor. Yani resmi evrak niteliğinde bu. Bu evrak, Okan İşgör'ün evinde yapılan aramada ele geçiriliyor. Tamamen buna dayanan arama. Zaten Şile'de de silah ele geçirilmedi. Ele geçirilen tek silah yani silahlar, Ulaş'ın evinde yapılan aramada ele geçirilenler. Bu silahların Okan İşgör ve Levent Bektaş'la irtibatı söz konusu değildir.'' -''ERGENEKON' İLE BAĞLANTIYA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME YOK''- Avukat Hüseyin Ersöz, ''Ergenekon bağlantısı mı kurulmuş?'' sorusuna karşılık da savcının bu konuyu ayrı bir soruşturma olarak yürüttüğü, Levent Bektaş'ın davasının devam etmesi ve ''Ergenekon'' soruşturmasının bitmesi nedeniyle ''Ergenekon'' adı altında ayrı bir soruşturma olarak yürütmenin mümkün olmadığı bilgisini verdi. Ersöz, ''Fakat anlamlandırabildiğimiz kadarıyla eski itirafçı olduğunu öğrendiğimiz Ulaş Ö, verdiği beyanda olayı daha sansasyonel hale getirmek için iş ilişkisi içerisinde bulunduğu Okan beyi kullanıyor. Okan bey üzerinden de Levent Bektaş'a bu suçlamalarda bulunuyor. Olayın doğrudan 'Ergenekon' ile bağlantılı olduğuna ilişkin değerlendirme savcılık ifadesi sırasında yapılmadı'' dedi.