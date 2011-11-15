-"Sıkı dur Avrupa, Türkiye kurtarmaya geliyor" BRÜKSEL (A.A) - 15.11.2011 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AB sürecinde yeni sloganın ''Sıkı dur Avrupa, Türkiye seni kurtarmaya geliyor'' şeklinde olacağını söyledi. Bağış, Estonya'nın önde gelen gazetesi Avalda Arvamust'a verdiği mülakatta, AB katılım müzakerelerinde karşılaştıkları siyasi engellerden rahatsızlık duyduklarını belirterek ''Bazı dar düşünceli ve dar görüşlü Avrupalı politikacılar üyeliğimizi geciktirmeye çalışıyorlar fakat kendi reform sürecimizi durduramazlar'' dedi. Kimsenin, Türkiye'nin Avrupalılığını sorgulama hakkı olmadığını vurgulayan Bağış, ''Tarihimizin en kötü döneminde, imparatorluğumuz çökerken bize 'Avrupa'nın hasta adamı' dediler. Kimse 'Asya'nın hasta adamı' demedi. Şimdi tarihimizin en iyi dönemindeyken de kesinlikle Avrupalıyız'' ifadesini kullandı. Türkiye'nin üye olması halinde AB içinde en büyük oy hakkına sahip olacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirten Bağış, ''En büyük değil ikinci büyük üye oluruz. Tahminlere göre Türkiye'nin nüfusu asla Almanya'nınkini geçmeyecek. Büyük ve genç nüfusu nedeniyle (üyelik yolunda) ne Türkiye'ye iyilik yapılsın ne de cezalandırılsın. Payımıza düşeni adil şekilde alalım'' şeklinde konuştu. Büyük iç pazarı, enerji kaynaklarına yakınlığı, genç nüfusu ve güçlü ordusuyla Türkiye'nin AB'ye büyük katkı yapacağını ve ''kıtasal bir barış projesi olan AB'yi küresel barış projesine döndüreceğini'' anlatan Bağış, Türkiyeli bir AB'nin İran Körfezi'nden Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkanlar'da ve Arap Baharı sürecinde etkisini artıracağını kaydetti. Egemen Bağış, ''Yunanistan'ın Türkiye korkusuyla silahlanırken iflasın eşiğine geldiğini'' söyleyen Estonyalı gazeteciye şu cevabı verdi: ''Bizim hatamız nedeniyle mi mali zorluğa düştüler? Ya onlara silah, gemi ve uçak satan ülkeler? İki yıl önce Atina'da, ne Yunanistan ne de Türkiye'nin yeni tank, denizaltı ve savaş uçağına ihtiyacı olmadığını, tam aksine daha iyi okullara, yollara ve hastanelere ihtiyaç duyduğumuzu söyledim. Her iki ülkenin NATO standartlarına göre savunma harcamalarını düşürmeleri gerekiyor. Ne yazık ki 11 milyonluk bir ülke, 74 milyonluk bir ülkeyle rekabete başladı. Bu mantıklı değildi ve bizi de harcamaya zorladı. Bugün gururla söyleyebilirim ki Türk Silahlı Kuvvetleri asker sayısı, deneyim ve ekipman bakımından Avrupa'nın en güçlüleri arasındadır.'' Türkiye'nin aynı zamanda Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomisi haline geldiğini ve bu yılın ilk yarısında Türkiye'ye doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının yüzde 92'sinin AB ülkelerinden geldiğini anlatan Bağış, Türkiye'nin önemini kavramada Avrupalı ekonomi çevrelerinin politikacıların çok daha ötesine geçtiğini dile getirdi. Türkiye'de ''hiçbir gazetecinin mesleği nedeniyle hapiste olmadığını'' vurgulayan Bağış, ''Medya çalışanı olmak kimseye suç işleyince dokunulmazlık sağlamaz'' dedi. Bağış, Avrupa en iyi zamanları geride kalmasına rağmen Türkiye'nin neden hala üyelik istediğinin sorulması üzerine ''Bu nedenle yeni bir sloganımız var: 'Sıkı dur Avrupa, Türkiye seni kurtarmaya geliyor'. Fakat biz AB'yi ne ekonomik ne de siyasi birlik olarak görüyoruz. Biz AB'yi insanlık tarihinin en büyük barış projesi olarak değerlendiriyoruz. Bu herşeyden daha önemli'' cevabını verdi.