-"Şike" kanun teklifinin birinci maddesi kabul edildi TBMM (A.A) - 23.11.2011 - TBMM Genel Kurulunda, sporda şike cezalarını azaltan kanun teklifinin birinci maddesi kabul edildi. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin birinci maddesi üzerinde söz alan CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, futbol lobisinin yoğun baskı yaptığını, özellikle Fenerbahçeli taraftarların takımlarına sahip çıktığını kaydetti. CHP'nin, teklife, cezaların ağır olması, partilerin gerektiğinde nasıl anlaşabildiklerini ortaya koymak, baskı gruplarının parlamentoyu nasıl etkileyebildiğini göstermek amacıyla ''evet'' dediğini anlatan Aldan, ''Keşke insanlarımız, spor kulüplerimizin arkasında durdukları kadar demokrasi, özgürlük konusunda da duyarlı olabilseler'' diye konuştu. BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, şikenin Türkiye'de ''bir devlet politikası'' olduğunu savunarak, ''12 Eylül'de Kenan Evren'in bir Ankara takımını birinci lige çıkarmasıyla başlamıştır'' dedi. ''Şike ahlaksızlıktır, büyük ayıptır'' diyen Önder, ''Bu devlet, Diyarbakırspor küme düşmesin diye Altaysporlu oyuncuların odasına ziraat ilacı sıktırttı. Türkiye-İsviçre maçında da ahlaksızlık yapılmıştır'' diye konuştu. Bu yasa teklifinden BDP'nin imzasını çekmesi gerektiğini kendisinin dile getirdiğini belirten Önder, ''Böyle bir işte dahlimizin olmasını kendi adamıza ahlaksızlık sayarım. Niye? Maç sürerken kural değiştirmekten dolayı'' dedi. -''Takdiri ilahi...''- MHP Kocaeli Milletvekili Lütfi Türkkan, yasadaki düzenlemelerin Kulüpler Birliği tarafından hazırlandığını savunarak, şöyle konuştu: ''Bunu hazırlayanların başında Aziz Yıldırım da vardı. Takdiri ilahi, tasarıyı hazırlayan da ilk toslayan da Yıldırım oldu. Türkiye'de hukuksuzluğun diz boyu devam ettiği ortamda sanki tüm sorunları çözmüşüz, gele gele Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nı içeriden nasıl kurtarırız demeye geldi. Meclis sorunların çözümü konusunda bu kadar ciddiyetle çalışıyorsa, seçilmiş olan ama görev yapamayan milletvekilleri var, hangisi Aziz Yıldırım'dan daha az değerli. Gelin bu düzenlemeden sonra onlarla ilgili kanun teklifini hazırlayıp Engin Alan Paşa ve diğer arkadaşları aramıza alalım. Aziz Yıldırım kendisi hakkında yasa çıkartılan kişi olarak tarihe geçecektir. Bu Meclis de Aziz Yıldırım'ı cezaevinden çıkaran Meclis olarak tarihe geçecek.'' BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan da düzenlemenin neden çıkarılmak istendiğini sorarak, şike soruşturmasından dolayı cezaevinde olan kişilerin yasanın çıkarılmasında rol oynadıklarını iddia etti. AK Parti Grup Başkanvekili Nurettin Canikli, BDP'nin desteği olmasaydı bu teklifin bugün görüşülemeyeceğini belirtti. Teklifin bütün partilerin mutabakatı olduğu için görüşülebildiğini dile getiren Canikli, ''Bu teklif birilerinin temsilcileriyle görüşülerek hazırlandıysa, teklifte BDP temsilcisinin de imzası olduğu için bu töhmet altında siz de kalıyorsunuz. İmzanıza sahip çıkacaksınız. Olması gereken budur'' dedi. BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, sataşmadan söz alarak, ''BDP Grubunu kendi gurubunuz mu zannediyorsunuz? BDP'de herkes özgür. Biz imzamızı çektiğimizi bugün değil iki gün önce açıkladık. O zaman tutuklu vekiller için de bu hamiyetinizi gösterin de görelim'' diye konuştu. Teklifin 1. maddesi üzerindeki soruları yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, 4 grubun aynı teklif üzerinde ittifak etmesinden dolayı kanunun ivedilikle görüşülmesine engel bir durum olmadığını söyledi. -1. madde kabul edildi- Kabul edilen 1. maddeye göre, belirli bir spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla bir başkasına kazanç veya sair menfaat temin eden kişiye 5 yıldan 12 yıla kadar hapis yerine, ''1 yıldan 3 yıla'' kadar hapis cezası verilecek. Suçun federasyon veya spor kulüpleri ile spor alanında faaliyet gösteren tüzel kişilerin genel kurul ve yönetim kurulu başkan veya üyeleri, teknik veya idari yöneticileri ile kulüplerin ve sporcuların menajer veya temsilciliğini yapan kişiler tarafından işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılacak. Şike ve teşvik primi kapsamına giren suçlarla ilgili olarak, Ceza Muhakemesi Kanununa göre hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemeyecek, verilen hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilemeyecek ve ertelenemeyecek. Bu madde kapsamında tanımlanan suçların bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi halinde, bunlardan en ağır cezayı gerektiren fiilden dolayı verilecek ceza, 4'te 1'den 4'te 3'üne kadar artırılarak tek ceza olarak uygulanacak. Bu maddede tanımlanan suçlardan dolayı cezaya mahkumiyet halinde kişi; ayrıca TCK'nın 53. maddesi hükümlerine göre, spor kulüpleri ve federasyonlar bünyesinde sportif faaliyetler icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapamayacak. Böylece, spor federasyonları ve kulüplerinin başkan ve üyelerinin, soruşturma sonucunda açılacak davada beraat etmeleri halinde, yargı yönünden görevlerine devam etmelerinin önünde bir engel kalmayacak. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, teklifin 2. maddesi üzerinde görüşmeler sürerken çalışma süresinin tamamlanması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.