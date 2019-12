-"ŞİKE YAPMAK DAVRANIŞ BOZUKLUĞUDUR" ANKARA (A.A) - 03.08.2011 - Türkiye Psikiyatri Derneği Bursa Şubesi Başkanı İbrahim Afif Karakılıç, şike yapmanın veya teşebbüste bulunmanın bireyin yaşama dair beklentileriyle ilgili bir davranış bozukluğu olduğunu söyledi. Karakılıç, futbolda şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturmanın, sadece futbolseverler tarafından değil tüm vatandaşlar tarafından merakla takip edildiğini ifade etti. Bu tür şike olaylarının var olduğunun yıllardır bilindiğini, ancak üzerinde durulan bir konu olmadığını dile getiren Karakılıç, ''Her zaman bu iddialar söylenti olarak kalıyordu. Şu an hukuki süreç işliyor. Ancak süreç, ister istemez kulüp başkanları, yöneticiler, futbolcular ve taraftarların içinde bulunduğu geniş bir kitleyi de etkiliyor'' dedi. Karakılıç, iddialardan sadece kurumsallaşmış kulüplerin içinde bulunan bireylerin etkilenmeyeceklerini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Şike yapmak veya teşebbüste bulunmak, bireyin yaşama dair beklentileriyle ilgili bir davranış bozukluğudur. Bulunduğu grubun ona sağladığı imkanları kötüye kullanmadır. Hayatta her şeye istedikleri gibi sahip olamayanların başvurduğu bir yoldur. Kurumsallaşmamış, lidere dayalı yönetimlerde bu tür olaylar güven duygusunu yok eder ve insanlarda gelecek kaygısı oluşturur. Şike iddialarında ismi geçen takımların futbolcusu ve taraftarı, en fazla gelecek kaygısını yaşayan kesimlerdir. Özellikle futbolcular, kendilerine kurumsallaşmış kulüp arama yoluna giderler ve bu şekilde onlar açısından çözüm üretilebilir.'' -''TARAFTARLAR, BİREYLERİ YÜCELTME YOLUNU SEÇİYOR''- Adı şike soruşturmasında geçen takımların taraftarlarına bundan sonraki süreçte büyük görevler düştüğünün altını çizen Karakılıç, şöyle devam etti: ''Öncelikle taraftarlar çok iyi düşünüp bu olaylardan ders çıkarmalı. Çok sevdikleri kulüplerinin tek kişiye bağlı olması yerine, demokratik yönetim kurulları tarafından yönetilmelerini sağlamalılar. Taraftarlar kulüplerinin kurumsallaşmaları adına ilk adımı da böyle atmalı. Ama ne yazık ki Türkiye'de taraftarlar bunu tercih etmezler. Taraftarlar, bireyleri yüceltme yolunu seçiyorlar. Sonucunda da hayalleri kırılıyor ve sıkıntı yaşıyorlar.'' Karakılıç, soruşturma kapsamında şike olaylarına maruz kalanlar ve zarar görenlerin ise çaresizlik duygusu ve kızgınlık yaşadıklarını, hukuki sürecin başlamasının bu kişilerdeki kızgınlıkların azalmasına ve bir nebze de olsa rahatlama yaşanmasına neden olduğunu sözlerine ekledi.