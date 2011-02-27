-"ŞIK BİR GALİBİYET ALDIK" İSTANBUL (A.A) - 27.02.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Kamil Dizar, Galatasaray karşısında iyi oyun ortaya koyarak haklı bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Kamil Dizar, yaptığı açıklamada, karşılaşmaya 3 puan için hazırlandıklarını belirtti. Galatasaray'ı daha önce yaptıkları karşılaşmalarda yenemediklerini hatırlatan Dizar, ''Maça iyi hazırlanmıştık. Kazanmayı ümit ediyorduk. İyi oynayarak, şık bir galibiyet aldık'' dedi. Karşılaşmada 2 gol atan İbrahim Akın'ın iyi bir performans sergilediğini belirten Dizar, ''İbrahim Akın her maç gol atıyor, attırıyor. Teknik direktörümüz Abdullah Avcı, İbrahim Akın'a güvendi ve onu Türk futboluna kazandırdı. Şimdi Gökhan Ünal var. Holosko da geliyor'' şeklinde konuştu. Karşılaşmada kendilerini destekleyen seyircilere de teşekkür eden Dizar, şöyle konuştu: ''İnternet üzerinden birbirini bulmuş, futbolu çok seven üniversite öğrencileri. Kayseri'de de böyle bir grup daha var. Deplasman maçlarına da geliyorlar. Esprili, rakibi incitmeyen tezahüratlar yapıyorlar. Yalnızca maçlarımıza değil antrenmanlarımıza da gelip oyuncularımıza moral veriyorlar. Futbolcularla görüşüyorlar. Böyle bir taraftar grubunun bizi desteklemesi nedeniyle mutluyuz. Yeni stadımız hizmete girince ulaşım daha kolaylaşacak, zaman içinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, seyirci problemini de çözecek.''