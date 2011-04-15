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"ŞİFRE" SORUŞTURMASI LYS ÖNCESİ SONUÇLANDIRILACAK ANKARA (A.A)

15 Nisan 2011 22:13

-"ŞİFRE" SORUŞTURMASI LYS ÖNCESİ SONUÇLANDIRILACAK ANKARA (A.A) - 15.04.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) ilişkin soruşturma konusunda, ''Adaletin gerçekleşmesi ve en doğru sonuca ulaşılabilmesi açısından tüm kanıtların ayrıntılı olarak değerlendirilmesiyle soruşturmanın Lisans Yerleştirme Sınavı'nı (LYS) etkilemeyecek şekilde, sınav öncesi sonuçlandırılması planlanmaktadır'' denildi. Başsavcılık, ''bilgi kirliliğine neden olunmaması amacıyla'' soruşturmayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 2011 yılı YGS sonrası başlatılan soruşturma içeriğinde, tüm bilgi ve belgelerin kapsamlı ve ivedilikle değerlendirilmesinin sürdürüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Bilimsel konuların araştırılması amacıyla sınav soru kitapçıkları üzerinde bilirkişi incelemeleri devam etmektedir. Soruşturma kapsamında sınavı gerçekleştiren kurumlar üzerinde araştırmalar ve incelemeler de sürmektedir. Sınav iptali ve süreci konuları Cumhuriyet Başsavcılığımızın yetki ve görevleri arasında bulunmamaktadır. Adaletin gerçekleşmesi ve en doğru sonuca ulaşılabilmesi açısından tüm kanıtların ayrıntılı olarak değerlendirilmesiyle soruşturmanın LYS'yi etkilemeyecek şekilde, sınav öncesi sonuçlandırılması planlanmaktadır.''

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