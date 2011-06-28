-"SIFIRCI HOCA" TOYOTA'NIN NOTUNU KIRDI TOKYO (A.A) - 28.06.2011 - Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's, Toyota'nın kredi notunu düşürdü. Moody's yaptığı açıklamada, Japon Yeninin değerli olması ve artan hammadde maliyetlerinin karını olumsuz etkileyeceği gerekçesiyle Japon otomotiv devi Toyota'nın ''Aa2'' olan kredi notunu bir kademe düşürerek ''Aa3''e indirdiğini bildirdi. Toyota'nın kredi notunu nisan ayında izlemeye alan Moody's, Toyota'nın istikrarlı bir kar grafiği yakalaması zaman alacağı için kredi notunda daha fazla indirimin mümkün olduğunu belirtti. Moody's'in açıklamasında, ''Toyota'nın karındaki toparlanma, Mart 2013'te biten mali yılda farklı bölgelerdeki pazar payının düşmesi, güçlü yen ve yüksek hammadde fiyatları nedeniyle beklendiği kadar güçlü olmayacak'' denildi. Toyota, 11 Mart'ta meydana gelen deprem ve tsunami felaketinin parça tedariki zincirini bozması nedeniyle önemli üretim sıkıntısıyla karşılaşmıştı. Şirket bu ay başında, Mart 2012'de sona erecek mali yılda yıllık karının yüzde 35'den fazla düşeceği tahmininde bulunmuştu.