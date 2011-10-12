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"Şiddet" ile medyadan mücadele ANKARA (A.A)

12 Ekim 2011 14:16

-"Şiddet" ile medyadan mücadele ANKARA (A.A) - 12.10.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan Kadın ve Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun tasarısı taslağı, kadına yönelik şiddetle mücadelede medya kuruluşlarına da çeşitli yükümlülükler getiriyor. Taslağa göre, hakim, şiddet uygulayan veya şiddet uygulama ihtimali bulunan bireyin; korunan bireye karşı şiddete yönelik söz ve davranışlarda bulunmaması, müşterek konuttan uzaklaştırılması ile konutun mağdura tahsisi, korunan bireylere yaklaşmaması, eşyalarına zarar vermemesi, iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesi, silah veya benzeri araçlarını kolluk kuvvetlerine teslim etmesi, sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurması, meslek edindirme kurslarına katılmasının sağlanması, kamu hizmetlerinde çalışmaya tabi tutulması gibi tedbirlere hükmedebilecek. Korunan bireyin barınma yeri olmaması halinde kendisine ve çocuklarına uygun barınma yeri sağlanması, geçici maddi yardım yapılması, lehine nafaka bağlanması, ikametgahı, iş yeri veya iş alanının değiştirilmesi, hayati tehlikesinin bulunması halinde fiziki koruma altına alınması, kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerin değiştirilmesi ve düzenlenmesi, travma sonrası destek ve danışmanlık hizmeti almasının sağlanması gibi tedbirlere karar verilebilecek. Hakkında tedbir kararı verilen kişi, öfke kontrolü, stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim programlarına katılacak. Talep üzerine veya resen, korunan birey ve birlikte yaşayanların kimlik bilgileri ve adresleri tüm resmi kayıtlarda gizli tutulacak ve yapılacak tebligatlara ilişkin ayrı bir adres tespit edilecek. Talep halinde kişisel eşya ve belgelerin, kolluk marifetiyle ilgililere teslimi sağlanacak.

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