-"SEVGİ BAYRAĞI" TOKATLI ATLETLERDE TOKAT (A.A) - 10.05.2011 - Türk gençliğinin Atatürk'e bağlılığının simgesi olan ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sunulmak üzere Samsun'dan yola çıkarılan ''Sevgi Bayrağı'', Amasyalı atletlerce Tokatlı atletlere teslim edildi. ''Sevgi Bayrağı''nın teslimi için Amasya-Tokat il sınırı Kuruçay mevkisinde düzenlenen törende konuşan Amasya Valisi Halil İbrahim Daşöz, Samsun gençliğinden teslim aldıkları Sevgi Bayrağı'nı Tokat Valisi'ne teslim etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Daşöz, daha sonra bayrağı öperek Tokat Valisi Şerif Yılmaz'a teslim etti. Bayrağı öperek teslim alan Vali Şerif Yılmaz ise 19 Mayıs'ın, tükenmek üzere olan umutların, hürriyet ve bağımsızlık ideali etrafında bir inanca dönüşerek harekete geçtiği günün adı olduğunu söyledi. Dört bir yanı işgal edilen kutsal vatan topraklarını düşmandan kurtarmak amacıyla başlatılan onurlu mücadelenin ateşinin 19 Mayıs'ta yakıldığına işaret eden Yılmaz, ''Milletimiz Büyük Atatürk'ün etrafında kenetlenmiş, birlik ve beraberlik içerisinde azim ve kararlılıkla varlığına kasteden düşmanı vatan toprağından söküp atmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın başarıyla sonuçlanmasına müteakip kurulan Cumhuriyet en büyük inkılap, başlı başına bir çağdaşlaşma hamlesidir'' dedi. Gençlere seslenen Vali Yılmaz, ''Sizlerin en iyi şekilde yetişmeleri devletimizin temel hedefleri arasında yer almaktadır. Eğer dünya üzerinde ülke ve millet olarak hak ettiğimiz konuma sahip olmak istiyorsak kalkınma ve gelişme gayretlerini sürdürmek zorundayız. Türkiye'nin uygarlık mücadelesinde, genç nesillere büyük sorumluluk düşmektedir. İyi yetişmiş bir gençlik, Türkiye'nin Büyük Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık hedefine ulaşmasında en büyük rolü oynayacaktır'' ifadelerini kullandı. Vali Yılmaz, konuşmasının ardından Sevgi Bayrağı'nı Tokatlı atletlere teslim etti. Törenin ardından ''Sevgi Bayrağı'', Tokatlı atletlerce kent merkezine götürülmek üzere yola çıkarıldı ''Sevgi Bayrağı''nın Tokat Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde kurulan platforma konulacağı ve yarın Tokat-Sivas sınırında Sivaslı atletlere teslim edileceği kaydedildi.