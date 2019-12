-"SERİNLETEN" KUMAŞ ÜRETİLDİ DENİZLİ (A.A) - 29.07.2011 - Denizli'de bir tekstil firması, vücut ısısını 37 derecede sabit tutan, nemi buharlaştıran ve terlemeyi engelleyen kumaş üretti. Tan Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşırı sıcak ve soğukların bütün sektörleri çözüm üretmeye yönlendirdiğini ifade etti. Teknolojik anlamda bütün sektörlerin aşırı sıcak ve soğuğa çözüm üretmek için projeler geliştirdiğini belirten Tan, bu bağlamda tekstilde bilindik üretimlerin dışına çıkaran Ar-Ge çalışmalarıyla insanların sorunlarına çözüm üreten tekstil ürünleri üretmeye karar verdiklerini kaydetti. Yaz günlerinde insanları bunaltan sıcaklardan kurtarma adına neler yapılabileceği konusunda başlatılan çalışmalar sonrası insan vücudundaki ısıyı belli bir seviyede tutan kumaş üretmeyi düşündüklerini ifade eden Tan, şunları söyledi: ''Serinlemek isteyen birçok kişi kendisini soğuk suya, klimalı odalara bırakıyor. İnsanları bunaltan sıcaklardan kurtaracak bir şeyler yapmak istedik. Bu doğrultuda Almanya'dan kumaşlara uygulanan, sağlık açısından hiçbir zararı olmayan yaz-kış insan vücut ısısını 37 derecede tutan bir kimyasal ithal ettik. Boya gibi kumaşa işlenen bu kimyasal, vücuttaki rahatsız edici nemi buharlaştırıyor. Kışın ise güneş ışınlarını toplayarak kumaş içindeki ısıyı 37 dereceye ulaştırıyor. Kumaşın kırmızısı, beyazı, mavisi, siyahı var. Bütün kumaşların ortak özelliği insanı aşırı sıcaklardan ve soğuklardan koruması. Vücut ısısı düştüğünde ısının içeride hapsolmasını sağlıyor. Çeşitli kimyasallarla ortaya çıkarılan bu kumaşın önemi ileride daha da artacaktır. Şu an için üretilen kumaşlardan takım elbise, iç çamaşırı, gömlek gibi birçok ürün yapılıyor. İnsanlar artık yazın sıcağından giydikleri elbiselerle serinleyebilirler.'' -''RUSYA, ABD, ORTADOĞU, ASYA VE AVRUPA BU KUMAŞLARLA SERİNLİYOR''- Sıcaktan korunmak için genelde kısa elbiselerin tercih edildiğini dile getiren Tan, ''Ama kısa giymek de çözüm değil, çünkü ter yine kaybolmuyor. Bu nedenle tekstile teknoloji girdi. Artık hava şartlarının olumsuzlukları teknolojiyle ortadan kaldırılıyor. Yaz günlerinin kurtarıcı kumaşları pamuk ve ketene artık nano teknolojiyle üretilmiş ürünler de eklendi. Tekstilde, serinlemek için yaz günlerinin kurtarıcı kumaşları olarak anılan bambu, viskon, modal, amikor tensel, muz, Hindistan cevizi ve ananas gibi doğal kumaşlar ya da terletmeyen, nefes alan ve bakteri üretmeyen teknolojik kumaşlar arttı'' diye konuştu. 1943 yılında kurulduklarından bu yana şirket olarak sürekli kendilerini yenilediklerini belirten Tan, şunları söyledi: ''375 çalışanımızla Türkiye'nin en modern apre ve boyama, iplik boyama, örme ve havlu kumaş boyama şirketi haline geldik. Değişen dünyada, günlük yaşamda, iş hayatında ihtiyaç duyulan kıyafetler için dokunan kumaşları Ar-Ge yaparak, günün şartlarına göre tekrar uyarlıyoruz. Tekstil ticaretinde bilindik ürünlerin benzersiz ve yenilikçi ürünlere göre daha az getirisi var. Dünyanın en iyi kumaşları, tasarım ve üretim, farklılıklar daha çok girdi getiriyor. Biz de ülkemize daha çok katkı sağlayabilme adına insan sağlığı ve çevreyi dikkate alarak, yeni yönetim ve üretim kontrol yöntemleri kullanarak, yüksek performans sağlayan, çözüm üreten akıllı kumaşlar üretme kararı aldık. Ürettiklerimizle yetinmeyerek hep daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yaptıklarımız Avrupa ve Asya kıtasında birçok ülke tarafından beğeni topluyor. Ürettiğimiz her kumaşa artan rağbet bizi daha çok çalışmaya yönlendiriyor. Müşterilerimize her zaman en iyisini, en kalitelisini ve daha da önemlisi en mükemmelini sunmaya çalışıyoruz.'' Şirket olarak Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerini dile getiren Tan, ''Araştırma ve yenilik şirketimizin ayrılmaz bir parçası. Yenilikçilik bizim, üretim sürecimizin farklı aşamalarını optimize ederek kalkınma stratejilerimizi koordine ediyor ve yapısal kapasitemizi güçlendiriyor'' dedi. Ar-Ge çalışmaları yapılarak üretilen ürünleri Rusya, Amerika, Ortadoğu, Asya ve Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini ifade eden Tan, üretilen kumaşların yurt içine dağıtımına da başlandığını sözlerine ekledi.