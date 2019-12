-"SERİ KATİL"İN AVUKATI KONUŞTU ESKİŞEHİR (A.A) - 19.11.2010 - Eskişehir'de 6 kişinin öldürülmesi olayının zanlısı olarak yakalanan İhsan Doğu'nun Eskişehir Barosu tarafından atanan avukatı Önder Can, zanlının ''tasarlayarak adam öldürme suçundan'' tutuklandığını bildirdi. Avukat Can, İhsan Doğu'nun tutuklanmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eskişehir Barosu tarafından zorunlu müdafi olarak atanması nedeniyle zanlının jandarma ve savcılıktaki sorgusu ve Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki ifadesi işlemi sırasında hazır bulunduğunu kaydetti. İhsan Doğu'nun ''tasarlayarak adam öldürme'' suçundan tutuklandığını kaydeden Can, ''Tutuklama kararı bir güvenlik tedbiridir. Tutuklama kararına yasada belirtilen süresi içerisinde itiraz edeceğiz'' dedi. Davadan çekilip çekilmeyeceği sorusu üzerine ise Avukat Can, şunları söyledi: ''Baro tarafından atanmam nedeniyle yasaya göre, kamu görevi yapıyorum. Görevin sona erme halleri yasada belirtilmiştir. Öncelikle görevimizi yerine getireceğiz. Davadan çekilmem söz konusu değildir. Her şeyden önce, herkesin savunma hakkı vardır. sanığın durumu değil, hukukun gereği önemlidir. Sanığın da savunulması gereklidir. Anayasa'da da bu konuda bağlayıcı hükümler vardır. Hukuk devletine ulaşmak idealimizdir. Savunma makamı mahkemelerin varlık sebebi olup ceza yargılaması amacına ulaşması için gereklidir. Savunma makamı olmazsa, yargılama makamına ihtiyaç olmaz. Savunma, yargının üç ayağından birisidir. Soruşturma gizli olduğundan dosya ile ilgili olarak daha fazla açıklama yapmayacağım.''