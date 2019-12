-"SEN DEMİREL'İN TIRNAĞI OLAMAZSIN" ISPARTA (A.A) - 08.06.2011 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''Bir başbakan düşünün Isparta'dan oy almış. Isparta'dan milletvekili çıkarmış. Ispartalı Süleyman Demirel ile özdeşleşmiş. Siz kalkıyorsunuz sabah akşam 'Süleyman Demirel şöyle, Süleyman Demirel böyle' sen Süleyman Demirel'in tırnağı bile olamazsın'' dedi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Isparta'daki Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka seslendi. Kılıçdaroğlu, ''Başbakan Kemal'' sloganları eşliğinde başladığı konuşmasında, ''Isparta'nın demokratların, özgürlükleri haykıranların kalesi, Türkiye'nin gül bahçesi'' olduğunu söyledi. 12 Haziran'da CHP'nin ''halkın iktidarını kuracağını'' belirten Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin ''İstikrar sürsün Türkiye büyüsün'' sloganını da eleştirdi. Alanı dolduran kalabalığa, ''Çiftçi, emekli hayatından memnun mu, işsizlik var mı? Hangi istikrardan sözediyorlar bunlar? Bunların söz ettiği istikrar cep doldurma istikrarı'' diye seslendi. Vatandaşlara, ''Isparta büyüdü mü?'' diye soran Kılıçdaroğlu, ''Isparta'nın büyümediğini ben de biliyorum. Büyüseydi 5 milletvekilinin sayısı 4'e düşmezdi. O zaman Ispartalılar'a bir görev düşüyor. Göç alan Isparta'yı göç veren Isparta haline dönüştürdüler. Geliri elde eden Isparta'yı geliri giden Isparta'ya dönüştürdüler. Isparta'ya hizmet edenleri sabah akşam kötülediler. O zaman her yürekli Ispartalıya bir görev düşüyor. 12 Haziran'da sandığa gitmek ve AKP'yi sandığa gömmek'' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, siyasete son giren liderlerden biri olduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Uzun yıllar devlete hizmet ettim. Emek verdik, alın teri döktük. Ama yaşamım boyunca bu ülkede taş taş üstüne koyan hiç kimseye kötülük yapmadım. Hiç kimseye hakaret etmedim. Herkesi minnetle, şükranla andım. Bu ülkeye ister CHP'li, ister bir başkası olsun, ister Erbakan olsun, ister Özal olsun, ister Menderes olsun, ister Süleyman Demirel olsun hepsine şükran borçluyuz. Bir başbakan düşünün Isparta'dan oy almış. Isparta'dan milletvekili çıkarmış. Ispartalı Süleyman Demirel ile özdeşleşmiş. Siz kalkıyorsunuz sabah akşam 'Süleyman Demirel şöyle, Süleyman Demirel böyle' sen Süleyman Demirel'in tırnağı bile olamazsın.'' Kemal Kılıçdaroğlu, miting alanındaki bir dövizdeki, ''Geldiğin yolda, içtiğin suda Demirel var'' yazısını da okuyarak, ''E doğru söylüyor. Onun için geçmişte hizmeti olanları, hayatta olanları ve Allah'ın rahmetine kavuşanları her zaman her yerde şükranla anmak, temiz bir siyasetçinin görevidir. Biz de onları şükranla anıyoruz'' dedi. -''ISPARTA DÜNYA MARKASI''- Kılıçdaroğlu, Isparta'nın sadece Türkiye'de değil, dünyada önemli bir marka olduğunu söyledi. Dünya gülyağı üretiminin yüzde 65'inin Isparta'da gerçekleştiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, Isparta'nın Türkiye'nin gül bahçesi olduğunu ifade etti. Ispartalıları emekleriyle, alın terleriyle şükranla anacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Çok daha iyi olmalarını isteriz. Ama bakın 9 yılda üniversiteyi çıkarın 44 bin öğrenci, askeriyeyi çıkarın, Isparta diye birşey kalmaz. Ne oldu peki, yazık günah değil mi? Ispartalıya yapılan bu durum, Ispartalının kan kaybına yol açmıştır. Göç vermiştir, milletvekili sayısı düşmüştür. O zaman size düşen bir görev Isparta'yı bu hale getiren AKP iktidarından hesap sormaktır. Sandıkta demokratik yollarla hesabını soracağız. Söz veriyor musunuz? O zaman sözümüzün arkasında duracağız ve gereğini yapacağız.'' Türkiye'de çiftçinin hayatından memnun olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP iktidarında mazotun litresini 1,5 TL yapacakları sözünü hatırlattı. Çiftçinin elektrik borcunu ana para ve faiziyle birlikte sileceklerini anlatan Kılıçdaroğlu, bu sözlerini yerine getirmezse göreve geldiği ilk 4 ay içinde başbakanlığı da, siyaseti de bırakacağını kaydetti. -''AMERİKAN FİRMALARI DEĞİL TÜRK KÖYLÜSÜ KAZANACAK''- Kemal Kılıçdaroğlu, şeker pancarına konan kotaları da eleştirdi. Kota ile Amerikan firmalarının kazanmaya başladığını belirten Kılıçdaroğlu, ülke genelindeki şeker fabrikalarının parça parça satıldığını kaydetti. ''Bizim geleneğimizde, milliyetçilik anlayışımızda önce bizim insanımız kazanacak, Amerikanın firması değil, Türk köylüsü kazanacak, üretecek'' diyen Kılıçdaroğlu, emeklilerin durumunun da iyi olmadığını söyledi. AK Parti hükümetinin emeklilerin durumunun iyi olduğu ve iyi kazandığı yönünde açıklamaları olduğunu belirten Kemal Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Size soruyorum, siz diyorsunuz 'İyi değil'. Peki Recep Tayyip Erdoğan mı doğru söyler millet mi? Kim doğruyu söyler? Ben de zaten size inanıyorum. Halk çocuğuyum, halkın çocuğuyum. Ben de o zaman size inanıyorum. Hiç meraklanmayın AKP'nin gövdesini silkeliyorum. 81 ilde silkeleyeceğiz, 200'ün üzerinde ilçede silkeledim. Gövdesini silkelemek bana, dallarını silkelemek size ait. Söz mü? Ama dallarını silkelerken dikkatli olun, öyle Isparta'dan bir elma düşer diye beklemeyin. Dikkatli olun her zaman Recep Bey düşebilir. Neden diyorum? Bunların ağacında bir meyve bile yoktur.'' -BAKANLIKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI- Kılıçdaroğlu, havalaalanında ise bir gazetecinin ''Kabinenin yeniden yapılandırılması hakkında ne düşünüyorsunuz sorusuna ''9 yıldır akılları yeni mi başlarına geldi? Bu şunu gösteriyor; demek ki 9 yıldır bu ülkeyi yanlış yönetmişler'' yanıtını verdi. Bakanları değiştirerek geçmişte yolsuzluk yapan bakanların aklanmak istendiğini ileri süren Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın, bakanlarının yolsuzluk yaptığını kendisinin itiraf ettiğini savundu. Başbakan Erdoğan'ın kendi yaptığı itirafı unutturmak istediğini öne süren Kılıçdaroğlu, ama kendisinin bunu halka her zaman hatırlatacağını belirtti. -CHP'Lİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARININ PKK BAĞLANTISI- Gazetecilerin AK Parti Isparta İl Başkanı Mehmet Uğur Gökgöz'ün, CHP'li bazı milletvekili adaylarının PKK bağlantıları olduğu yönünde açıklama yaptığını hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: ''Kimler olduğunu açıklasınlar, biz onları mahkemeye vereceğiz. Sayın Erdoğan söyledi ve onu mahkemeye veriyoruz. Bizim BDP ile 5 maddelik sözleşme yaptığımızı da açıkladılar, biz böyle bir sözleşme hiç yapmadık. Açıkça yalan söylüyorlar. Sözleşme yaptığı iddiasında bulunan insan da açıkça söylüyorum; şerefsizdir. Ama Sayın Selahattin Demirtaş bir açıklama yaptı, dediki 'biz AKP İl Başkanlığı ile bir sözleşme yaptık' dedi. Şimdi o sözleşmeyi Sayın Erdoğan'ın açıklamasını istiyorum.'' Burada kendisine halı dokuma Atatürk posteri hediye edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ardından seçim bürosundan sonra mitingin yapılacağı alana geçti.