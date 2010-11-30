-"ŞEKER" OPERASYONUNDA GÖZALTI SAYISI 30'A YÜKSELDİ KAYSERİ (A.A) - 30.11.2010 - Kayseri Şeker Fabrikasında yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 30 kişi gözaltına alındı. Kayseri Emniyet Müdürü Cuma Ali Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri Şeker Fabrikasında sabah erken saatlerde başlayan operasyon kapsamında, Ankara Cumhuriyet Savcısı'nın talimatları doğrultusunda gözaltılar yaptıklarını belirtti. Gözaltıların sürdüğünü ifade eden Aydın, şu bilgileri verdi: ''Şu an itibariyle gözaltına alınan kişi sayısı değişiyor. Gözaltına alınan şüphelileri, burada topladıktan sonra Ankara'ya göndereceğiz. Sadece Kayseri'de değil, diğer illerde gözaltına alınanlar da burada toplanacak. İstanbul, Ankara, Sivas ve Gaziantep gibi illerde gözaltılar var. Gözaltıların gerekçesi ile ilgili bizim açıklama yapmamız doğru olmaz. Özel yetkili savcı, bu kişilerin alınıp kendilerine getirilmesi talimatını verdi. Biz sadece o talimatı yerine getiriyoruz.'' Sabah saatlerinde başlayan operasyonlar kapsamında Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı doğrultusunda Kayseri'nin yanı sıra Yozgat, Bursa, İstanbul, Ankara, Sivas ve Gaziantep'te gözaltına alınanların sayısı 30'a yükseldi. Bu arada, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Ali Özışık da, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Zanlılara ilişkin ''haksız kazanç elde etme'', ''genel kurul seçimlerinde aday olan kişileri sindirme'' ve ''aşırı zenginleşme'' iddialarının bulunduğu ifade ediliyor. Zanlıların Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından sorgulandıktan sonra Ankara'ya gönderilecek.