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Dünya

"Seçimlerde devlet müdahalesi var" ANKARA (A.A) 

05 Aralık 2011 17:30

-"Seçimlerde devlet müdahalesi var" ANKARA (A.A) - 05.12.2011 - Uluslararası gözlemciler, Rusya'da Pazar günü yapılan parlamento seçimlerinde çok sayıda ihlalin yapıldığını ve seçim sürecine devlet müdahalesi olduğunu açıkladı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcileri adına açıklama yapan AGİT Parlamenter Asamblesi (AGİTPA) Başkanı Petros Efthymiou, devlet kurumlarının seçimlere müdahale ettiğini belirterek, "Seçim sonuçlarının sayılması sürecinde bir dizi ihlal var. Sandıklara çok sayıda oy pusulası atıldığını belirledik. Seçim bürolarının üçte birinden fazlasından sayıma ilişkin sonuç alamadık ve gözlemcilerimizin çalışmalarının engellendiğine ilişkin bilgiler aldık" dedi. Efthymiou, bazı partilerin seçimlere girmesine izin verilmediğini ve rekabet ortamının zayıflatıldığını kaydederek, partilerin idari kaynaklara bağımlı hale getirilerek "yasalar önünde herkes eşittir" ilkesinin gözetilmediğini söyledi. Rusya'da Pazar günü yapılan genel seçimlerde Vladimir Putin'in iktidardaki Birleşik Rusya Partisi, 450 sandalyeli parlamentonun alt kanadı Duma'da 238 sandalye kazandı. Komünist Parti 92 sandalye kazanırken, Adil Rusya Partisi 64 milletvekili çıkardı. Liberal Demokratik Parti ise Duma'da 56 sandalyeye sahip oldu.

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