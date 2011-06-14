-"SEÇİMLER ADİL VE ŞEFFAFTI" WASHINGTON (A.A) - 13.06.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner, Türkiye'deki seçimlerin "adil, şeffaf ve serbest" yapıldığını gördüklerini belirterek, "Paylaştığımız birçok ikili ve bölgesel konuda yeni Türk hükümetiyle birlikte çalışmak istiyoruz" dedi. Toner, günlük basın toplantısında seçimlere yönelik sorular üzerine, Türkiye'de düzenlenen başarılı seçimlerden dolayı Türk halkını kutladı. "Aramızda ortak paylaştığımız birçok ikili ve bölgesel konuda yeni Türk hükümetiyle birlikte çalışmak istiyoruz" diyen Toner, "Bizim bakış açımızdan gördüğümüz, iyi bir dost, müttefik ve ortak olan Türkiye, serbest ve adil seçimler düzenledi ve şeffaf bir şekilde yapıldı" ifadesini kullandı. Toner, seçimleri ve sonuçları özgür ve adil biçimde yürüttükleri için Türk halkını kutladıklarını belirterek, "Türkiye ile güçlü ikili ilişkimiz var. Türkiye NATO içinde de güçlü bir ortak ve müttefik. Yeni Türk hükümetiyle her zamanki paylaştığımız ikili ve çok taraflı konularda birlikte çalışmayı sürdürmeye kararlıyız" dedi.