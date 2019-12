-"SEÇİM ARACIYLA YARDIM DAĞITILMASI MÜNFERİT OLAYDIR" KÜTAHYA (A.A) - 26.05.2011 - AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Yenipazar, Simav'da partisinin milletvekili adayı Bediha Türkyılmaz'a ait seçim minibüsüyle Türk Kızılayı'nın depremzedelere tahsis ettiği yatakların dağıtıldığı iddiasına ilişkin, halkın ihtiyacının bir an önce giderilmesi amacıyla Türkyılmaz'ın bilgisi dışında gelişen münferit bir olay olduğu açıklamasını yaptı. Yenipazar yazılı açıklamasında, koşulların gerektirdiği şekilde, iyi niyetle yapılan bir çalışmanın Türkiye gündemine haksız ve olumsuz bir bakış açısıyla taşındığını savundu. Türk Kızılayı'nın tahsis ettiği yatakların, Nurullah Koyuncuoğlu İlköğretim Okulu bahçesinde kurulan çadır kentteki vatandaşların talebi doğrultusunda, Simavlı olan Türkyılmaz'ın aracıyla getirildiğini ifade eden Yenipazar, şunları kaydetti: ''Bu, partimizin ve milletvekili adayımızın bildiği ve önerdiği bir hizmet olmayıp oradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının bir an önce giderilmesi için kendiliğinden gelişen münferit bir olaydır. Bu olay, orada hiçbir vatandaşımız tarafından yadırganmadığı gibi, bir siyasi çalışma olarak da görülmemiştir. Yapılmaya çalışılan, bir siyasi parti mensubu olarak değil, Simavlı bir mağdur olarak diğer mağdur kardeşlerinin ihtiyaçlarının acilen giderilmesi gayretidir. Ancak, bu gayreti ısrarla görmek istemeyen ve farklı yönlere çekerek siyasi çıkarımlar elde etmeye çalışan zihniyetler, bu çok masum, iyi niyetli gayreti siyaset arenasına, çok haksız ve olumsuz bir bakış açısıyla yansıtma gayretine girmişlerdir. Bizim tüm İl Teşkilatlarımızla özellikle de Simav İlçe Teşkilatlarımızla yapmak istediğimiz, hiçbir siyasi beklenti içinde olmadan, oradaki insanımıza en kısa zamanda yardım ulaştırmak ve mağduriyetlerini gidermektir. Orada eksiklik arayıp her türlü hizmeti fütursuzca istismar edenlere çağrımız, aynı anlayışla hareket etmeleridir.''