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Spor

"SCHUSTER'İN GÖREVİNE SON VERİLMESİNİ İSTEMEDİM" İSTANBUL (A.A)

23 Kasım 2010 14:41

-"SCHUSTER'İN GÖREVİNE SON VERİLMESİNİ İSTEMEDİM" İSTANBUL (A.A) - 23.11.2010 - Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Metin Keçeli, futbol takımının teknik direktörü Bernd Schuster'in görevine son verilmesini istediği yönündeki haberi yalanladı. Keçeli, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, teknik direktör Bernd Schuster'in görevine son verilmesini istediği şeklindeki haberi yalanlayarak, ''Başkanımız Yıldırım Demirören ile teknik direktörümüz Bernd Schuster hakkında bir görüşme yapmadım. Schuster, takımımızın teknik direktörüdür ve kararlarına saygı duyuyorum. Bu haber doğru olmamakla birlikte, kulübümüzdeki birlik ve bütünlüğü bozmayı amaçlayan, maksatlı bir haberdir. Camiamızın ve taraftarlarımızın bu tür haberlere itibar etmemesini rica ederim'' ifadelerine yer verdi.

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