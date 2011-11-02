-"Şartlar ne olursa olsun yatırımlara devam edeceğiz" ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, ''Terörden dolayı yaptığımız çalışmaları şu ya da bu yönde değiştirecek değiliz. Şartlarımız ne olursa olsun biz bu bölgelerimizde yatırımlara devam edeceğiz'' dedi. Kalkınma Bakanı Yılmaz, GAP Eylem Planı İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin'' GAP bölgesinde yapılan bunca yatırıma rağmen terör eylemleri neden hala devam ediyor?'' şeklindeki sorusu üzerine Bakan Yılmaz, terörün, demokrasinin ve kalkınmanın geliştiği ortamlardan hoşlanmadığını, kendilerinin de kalkınma çabalarının terör olsun, olmasın devam etmesi gerektiğini bildirdi. Terörden dolayı çalışmalarını ''şu ya da bu yönde'' değiştirmeyeceklerini belirten Yılmaz, ''Şartlarımız ne olursa olsun biz bu bölgelerimizde yatırımlara devam edeceğiz, çünkü biz şunu biliyoruz bu bölgelerimiz bütçe için bir yük değil, bir varlık'' dedi. Bakan Yılmaz, bölgenin çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu, orada gelişme sağlandığı zaman hem bölgedeki insanların çok daha mutlu ve müreffeh yaşayacaklarını, üretken hale geleceklerini hem de Türkiye'nin büyümesine, kalkınmasına 2023 vizyonuna yürümesine destek olacağını söyledi. ''Gündemimizi terörle değil, ülkemizin gelecek vizyonuyla şekillendiriyoruz'' diyen Bakan Yılmaz, şöyle konuştu; ''Ben inanıyorum ki bu yaşanan üzücü hadiseler, hepimizi üzen bu hadiseler zamanla aşılacaktır. Türkiye çok badireler atlatmış bir ülke, sabırla, kararlılıkla, bir taraftan terörle mücadeleye de devam edeceğiz. O kendi mecrasında devam edecek. Ama şunu da biliyoruz ki terörle mücadele dediğimiz hadise çok boyutlu bir hadisedir. İşin güvenlik boyutu kadar sosyo-ekonomik boyutu, psikolojik boyutu, uluslararası boyutu var. Dolayısıyla bu mücadele de kararlı bir şekilde devam ettirilecek.''