-"ŞARL ÖDÜLÜ" GÜL VE WULFF'A VERİLSİN ÖNERİSİ HAMBURG (A.A) - 21.10.2010 - Alman Yeşiller Partisi Federal Meclis (Bundestag) Grubu Eşbaşkanı Renate Künast, 1950 yılından beri Avrupa'nın entegrasyonu yönünde çaba harcayan tanınmış kişilere verilen "Şarl Ödülü"nün (Karlpreis), Cumhurbaşkanı Abdulllah Gül ile Almanya Cumhurbaşkanı Christina Wulff'a verilmesini önerdi. Renate Künast, "Neue Osnabrücker Zeitung" gazetesine yaptığı açıklamada, her iki cumhurbaşkanının da din özgürlüğüne vurgu yapmasını büyük bir cesaret olduğunu belirterek, bu tür açıklamaların kamuoyunda çok büyük bir etki yarattığını ifade etti. Künast, "Avrupa'nın uzlaşı ve barış içinde yaşaması yönünde çaba harcadılar. Bu katkılarından dolayı Karlpreis'ı her ikisinin de hak ettiğini düşünüyorum" dedi.