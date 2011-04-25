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Dünya

"SARKOZY VE BERLUSCONİ UTANÇ KAYNAĞI" PARİS (A.A)

25 Nisan 2011 18:06

-"SARKOZY VE BERLUSCONİ UTANÇ KAYNAĞI" PARİS (A.A) - 25.04.2011 - Fransa'da muhalefetteki Sosyalist Parti'nin ''ikinci önemli ismi'' olarak bilinen Harlem Desir, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin, Tunus ve Libya'dan gelen göçmenlerle ilgili çıkan krizi idare konusunda Avrupa için ''utanç kaynağı'' olduklarını söyledi. RTL radyo kanalına konuşan Desir, ''Onlar göçmenleri bir ürün gibi görüyor. İkisinin de davranışları çok yakışıksız, onlar Avrupa için utanç kaynağı'' diye konuştu. Hükümetin, Schengen anlaşmasını geçici olarak askıya alma tehdidini eleştiren Desir, ''Hükümetin yaptığı çok yanlış. Fransa, aslında bu sorunun Avrupa'da işbirliği içinde çözümü için liderlik yapması gerekirdi'' dedi. Fransız ve İtalyan liderler, salı günü Kuzey Afrika'dan Avrupa'ya gelen göçmenlerin sorununu görüşmek üzere Roma'da bir araya gelecek.

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