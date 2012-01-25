-"Sarkozy çok tehlikeli bir oyun oynuyor" MOSKOVA (A.A) - 25.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahnmet Davutoğlu, Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy'nin Türkiye'ye geçen Perşembe gönderdiği mektupla hiç bir ülkeyi hedef almadıkları yönündeki sözlerine, ''Görünen köy kılavuz istemez'' sözüyle tepki gösterdi. Rusya ve Türkiye arasında Üst Düzey İstişare Konseyi (ÜDİK) bünyesinde oluşturulan Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısına katılmak için Moskova'ya gelen Davutoğlu, temaslarının ardından Türk basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Davutoğlu, Sarzkozy'nin geçen Perşembe günü gönderdiği ve sözde Soykırımın inkarının reddinin cezalandırılmasıyla ilgili yasada herhangi bir ülkeyi hedef almadığı yolundaki sözünü nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine, Türkiye'nin hangi kararın kimi hedef aldığına dair yeterli bir devlet birikimi olduğunu belirterek, ''Bizde bir deyim vardır. Görünen köy kılavuz istemez'' ifadesiyle tepki gösterdi. Yasanın hiçbir ülkeyi hedef almadığı iddiasının doğru olmadığını ifade eden Davutoğlu, ''Türkiye kimin, hangi yasanın neyi hedef aldığı konusunda yargıya varacak kadar güçlü bir devlet tecrübesine sahip. Bizde görünen köy kılavuz istemez diye bir tabir var. Niçin şimdi çıkarıldığı ve zamanlaması bile neyi hedeflediğini açık bir şekilde ortaya koyuyor'' dedi. Sarkozy'nin sadece Ermeni seçmenleri değil, İslam'a karşı fobileri olan ve Türkiye'nin AB üyeliğine karşı çıkan aşırı sağcılara da bu yasayla mesaj vermek istediğini ifade eden Davutoğlu, ''Aşırı sağ seçmen, radikal milliyetçi çevreler ve İslamofobi çevrelere yönelik bu tür manevralar çok tehlikeli bir oyun ve Avrupa kültürünü tehdit ediyor. Biz de şimdi böyle bir manevra ile karşı karşıyayız. Bizim açımızdan bu yasanın neyi hedeflediği gayet açıktır'' şeklinde konuştu. Davutoğlu, 60 senatörün Anayasa Konseyi'ne yasayı götürerek olumsuz sürecin sonlandırılmasını sağlamasını arzu ettiklerini belirterek, ''Sağduyu senatörlerin başvurusunu Konsey üyelerinin hemen değerlendirmeye almasını gerektirir. Fransa senatosunun seçkin üyelerinin vicdanının seslerini dinleyerek 60 imzaya ulaşacaklarına inanıyoruz. Böylece akl-ı selim galip gelirse olumsuz sürecin de önüne geçilmiş olur'' ifadesini kullandı. -''Arap Ligi'nin Suriye inisiyatifinin sonuçlarını bekliyoruz''- Lavrov ile görüşmeleri sırasında Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri değerlendirme imkanı bulduklarını vurgulayan Lavrov, Libya ve Mısır'daki olaylar geliştiğinde yaptıkları gibi Suriye, İran ve füze kalkanı konularını ayrıntılı bir şekilde ele aldıklarını söyledi. Suriye konusunda Rus tarafına Türkiye'nin halkların demokratik talepleri yönündeki tutumunu anlattıklarını, Rusya'nın da Libya örneğinin tekrarlanması konusunda duyduğu kaygıyı aktardığını söyleyen Davutoğlu, ''Suriye'de akan kanın durması, reformların sözde değil de alanda, fiiliyatta, görünür şekilde uygulanması için yapılması gerektiğini vurguladık'' diye konuştu. Davutoğlu, Suriye sorununu önce kendi içinde çözmesi için ardından Türkiye ile birlikte çözmesi için çalıştıklarını kaydederek, ''Suriye yönetimi tüm bu çabalara rağmen baskıcı politikalarla daha çok sivilin yaşamına neden olacak politikalarına devam etti. Biz de bölgesel inisiyatifleri harekete geçirdik. Arap Ligi'nin çalışmalarına katkıda bulunduk'' dedi. -''Türkiye hiç bir zaman tek taraflı bir müdahale politikası izlemedi''- Suriye sorununun bölgesel olarak çözüme kavuşturulması yönündeki çalışmalara hala destek vermeye devam ettiklerini söyleyen Davutoğlu, ''Türkiye hiçbir zaman tek taraflı olarak bir müdahale politikası izlemedi. Ama gelinen bu aşamada artık herkesin uluslararası sorumluluklarını yerine getirmesi lazım. Çünkü kriz hala devam ediyor'' ifadesini kullandı. Rusya'nın daha önceki tecrübelerden kaynaklanan bir kısım kaygılarının olduğuna değinen Davutoğlu, Suriye'de daha fazla insan kaybına yol açacak sürecin yolunun açılmasından kaygı duyduklarını dile getirdiğini söyledi. Davutoğlu, Rusya'nın Libya tecrübesinden kaynaklanan endişelerini anladıklarını belirten Davutoğlu, ''Ortada bir kriz ve insan kayıpları var. Her gün ölümlerin sürdüğü bir çatışma ortamı var. Bunun daha da nüksetme tehlikesi var'' dedi. Suriye'ye yönelik herhangi bir askeri müdahale olup olmayacağı yolundaki bir soru üzerine de Davutoğlu, ''Şu anda Arap Ligi'nin inisiyatifi var. Önce bunun neticesini görmemiz lazım. İnsani boyutlu krizin büyümesi durumunda neler olacağını o zamanki şartlar belirler. Şu anda Arap Ligi inisiyatifinden sonuç alınmasını umuyoruz'' diye konuştu. -Rusya ile ilişkiler... Davutoğlu, bir başka soru üzerine Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilerin rutin ikili ilişki bağlamından çıkarılarak, ortak stratejik planlama yapısına dönüştüğünü kaydeden, ''Rus meslektaşlarımızla görüşmelerde Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Orta Asya ve Karadeniz güvenliği dahil bir çok konuyu ele alma imkanımız oldu. Türkiye ve Rusya'da seçimler oldu. Ticari, ekonomik ve enerji alanındaki ilişkileri ele aldık. İki ülke arasında kurulan Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısı yılın ikinci yarısında planlanıyor. Alt yapı ve yıllık programları da ele alma imkanımız oldu. Serbest vize muafiyetinin geliştirilmesi ile ilgili konuları ele aldık'' dedi. -''Füze kalkanı''- Davutoğlu, Türkiye'de aktif hale gelen füze savunma radarıyla ilgili olarak Lavrov ile görüşmesinde ayrıntılı bir değerlendirmede bulunduklarını belirterek, ''Rusya-İran ilişkileri ve füze savunma sistemi arasında bir denge oluşturduk. Hiçbir NATO metninde herhangi bir komşu ülkenin adının geçmesine izin vermedik'' diye konuştu. Herhangi bir komşu ülkenin adının NATO metninde zikredilmesine izin vermemelerinin ilkesel bir durum olduğunu vurgulayan Lavrov, ''NATO'nun savunmaya dönük kendi güvenlik kaygıları var. Rusya ile ilişkilerimiz açısından herhangi bir farklı gündemin olmasına izin vermeyiz. Açıkça görüşlerimizi paylaşıyoruz'' dedi.