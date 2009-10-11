"Sarı Zeybek" Broadway yolcusu

Ege Üniversitesinin hazırladığı "Sarı Zeybek" Broadway'de sahneye çıkmaya hazırlanıyor.Sanatçılar gün boyu provalar yapıyor.





Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Müdür Yardımcısı ve Halk Oyunları Bölümü Başkanı Prof.Dr. Gürbüz Aktaş, ABD'de yapılacak ‘Türk Festivalleri'nden davet aldıklarını ancak projede görevli sayısının fazla oluşu nedeniyle 80 kişilik kadroyu 30'a indirmek amacıyla koroografide değişiklik yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Prof.Dr. Aktaş, yarıdan daha fazla küçülen kadroyla Türkiye'nin, İzmir'in ve okulun adını başarıyla duyuracaklarını söyledi. 15 Ekim'de yola çıkacaklarını ve ABD'de katılacakları Türk Festivalleri sürecinde Broadway'de ‘Sarı Zeybek'i sergileyeceklerini belirten Prof.Dr. Aktaş, “Ülke tanıtımı ve karşı lobilerle mücadele amacını taşıyan bu etkinlikte konservatuvarımız tarafından hazırlanan ‘Sarı Zeybek’ adlı projemizi Teksas ve New York eyaletlerinde sergileyeceğiz” diye konuştu.



Prof.Dr. Aktaş, hazırlandığı günden itibaren Anadolu'nun birçok yerinde defalarca seyirci önüne çıkan ‘Sarı Zeybek'in, TRT INT ulusal televizyonundan 80 ülkede izlenebildiğini hatırlattı. Prof.Dr. Gürbüz Aktaş, sahne ve stüdyo şartlarına göre ortalama 105 dansçının görev aldığı performansta 30 müzisyen, 20 teknik ve idari personelin çalıştığını bildirererek, şöyle dedi: “Modern sahneleme tekniklerinden yararlanılan gösteri, ses ve ışık efektleri, görüntü efektleri geleneksel ve modern dans adımlarını tamamlayarak, mümkün olan en güzel sunumu oluşturdu. Bu projede Çanakkale Savaşlarından başlayarak askere uğurlayış, savaş-barış, Kurtuluş Savaşı, Cumhuriyetin kazanımları, devrimler ve Ata'nın yurt gezileri danslarla anlatılıyor.”



Projenin yönetmenliğini öğretim görevlisi Şahin Ünal'ın, sahnelemeyi öğretim görevlisi Abdurrahim Karademir, Doç.Dr. M. Öcal Özbilgin, Sema Erkan, Ferruh Özdinçer, Ö. Barbaros Ünlü, Füsun Aşkar, M. Aykut Mis, Merih Oldaç, Bortan Oldaç, Bora Okdan, Hale Yamaner'in gerçekleştirdiği sunumun müziği de Tarkan Erkan imzası taşıyor. Kostüm ve aksesuarları Talih Buruncuk, Kadir Uzman, makyajı Füsun Aşkar, ışık, basın yayın halkla ilişkiler ve bilgisayar tasarımlarını ise Ferruh Özdinçer gerçekleştirdi.

