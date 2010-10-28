T24 LogoT24 Logo
Gündem

"ŞANTAJ VE CASUSLUK" SORUŞTURMASINDA 4 KİŞİ SERBEST İSTANBUL (A.A)

28 Ekim 2010 18:34

-"ŞANTAJ VE CASUSLUK" SORUŞTURMASINDA 4 KİŞİ SERBEST İSTANBUL (A.A) - 28.10.2010 - ''Şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkça ifadeleri alınan kişilerden 8'i tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi, 4'ü serbest bırakıldı.  İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden sevk edilen 8 kişi ile Merkez Komutanlığından getirilen 4 kişi soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandı.  Savcılık, 8 kişiyi tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk etti. 4 kişiyi serbest bıraktı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24