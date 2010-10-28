-"ŞANTAJ VE CASUSLUK" SORUŞTURMASINDA 4 KİŞİ SERBEST İSTANBUL (A.A) - 28.10.2010 - ''Şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında savcılıkça ifadeleri alınan kişilerden 8'i tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildi, 4'ü serbest bırakıldı. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden sevk edilen 8 kişi ile Merkez Komutanlığından getirilen 4 kişi soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandı. Savcılık, 8 kişiyi tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk etti. 4 kişiyi serbest bıraktı.