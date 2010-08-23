-"SANAL EVLİLİK" PAZARI BÜYÜYOR İSTANBUL (A.A) - 23.08.2010 - Evlilikmerkezi.com Direktörü Ebru Selvi, Türkiye'de dating (buluşma, tanışma) ve evlilik siteleri sektöründeki pazar büyüklüğünün 10 milyon dolar civarında olduğunu bildirdi. Selvi, yaptığı yazılı açıklamada, iş hayatının yoğunluğu ve metropol yaşantısı içinde kendilerine uygun bir eş adayıyla tanışma fırsatı yakalayamayanların evlilik sitelerini tercih ettiklerini, bu yönelimin dünyada ve Türkiye'de hızlı bir artış gösterdiğini kaydetti. Dünyada her yıl 1 milyon kişinin evlilik sitelerinden tanışarak evlendiğinin altını çizen Selvi, ABD, İsviçre, AB ülkeleri ve İran'ın internetten evlilik siteleri aracılığıyla tanışarak evlenme konusunda önde gelen ülkelerin başında yer aldığını vurguladı. Türkiye'de arkadaşlık siteleri, e-dating ve sosyal iletişim ağlarının 2000 yılından bu yana en yüksek trafikli siteler arasında yer aldığına dikkati çeken Selvi, dünya genelinde kullanıcıların online aktiviteleri arasında evlilik sitelerinin 13. sırada yer aldığını belirtti. Sitede eş arayanlar arasında pek çok orta ve üst düzey yöneticinin, hatta çeşitli sektörlerde genel müdür pozisyonunda görev yapan kişilerin de bulunduğuna işaret edilen açıklamada, üyelerin yüzde 56'sının gelir seviyesinin üç bin 500 lira ve üzerinde olduğu bildirildi.