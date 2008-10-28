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Spor

"Şampiyonluk istiyoruz"

Dallas Mavericks'in yıldız oyuncusu Dirk Nowitzki yaptığı açıklamada, "Hedefimiz playoff değil, şampiyon olmak" dedi...

28 Ekim 2008 02:00

Dallas Mavericks'in yıldız oyuncusu Dirk Nowitzki yaptığı açıklamada, "Hedefimiz playoff değil, şampiyon olmak" dedi...

NBA'de sezonun başlamasına saatler kala Dallas Mavericks'in yıldız oyuncusu Dirk Nowitzki yaptığı açıklamada, "Hedefimiz playoff değil, şampiyon olmak. Sadece Play-off'a kalmak bizi memnun etmez ve biz şampiyonluktan çok uzakta değiliz. Hücumumuzu bu şekilde devam ettirip savunmada daha sert olursak ligdeki herhangi bir takımla başabaş mücadele edebiliriz" dedi.

Teksas ekibinin bir diğer yıldız ismi oyun kurucu Jason Kidd ise "Dirk'ün dediklerine katılıyorum, biz ne zaman sezon hakkında konuşsak, playoff'a kalmaktan değil, şampiyon olmaktan bahsediyoruz. Eğer bundan bahsederseniz ve buna inanırsanız, bunun gerçekleşmesine de yardımcı olursunuz" dedi.

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