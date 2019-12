-"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ALIŞIYORUZ" YENİŞEHİR (A.A) - 21.10.2010 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, her geçen gün Şampiyonlar Ligi'ne biraz daha alıştıklarını söyledi. Avrupa Şampiyonlar Ligi (C) Grubu'nda deplasmanda Manchester United ile karşılaştıktan sonra takımla birlikte Türkiye'ye dönen Sağlam, Yenişehir Havaalanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Maçla ilgili değerlendirme yaptınız. Ancak bundan sonrası için değerlendirmeniz nasıl olacak'' sorusu üzerine Sağlam, Old Trafford Stadı'nda oynamanın kolay bir iş olmadığını ifade etti. Avrupa liglerine en yüksek yerde, Şampiyonlar Ligi'nde başladıklarını belirten Sağlam, şöyle konuştu: ''Daha çok yeniyiz. Bu konuda yeni olmamızdan kaynaklanan sıkıntılarımız var. Ama her geçen gün Şampiyonlar Ligi'ne biraz daha alışıyoruz. Sıkıntılarımızı yavaş yavaş aşıyoruz. Şimdi içerde oynayacağımız iki karşılaşma var. Önümüzdeki maçların, geçtiğimiz 3 maçta edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda daha iyi geçeceğine inanıyoruz. İnşallah fırsatları iyi değerlendirip, Şampiyonlar Ligi'nde hem golle hem puanla hem de galibiyetle tanışacağız.'' Sağlam, hafta sonunda yapılacak Ankaragücü maçının hatırlatılması üzerine, bundan sonraki tek düşüncelerinin Ankaragücü karşılaşması olduğunu dile getirdi. Bütün kulüplerin dost olduğunu, ancak Ankaragücü ile farklı bir diyaloglarının bulunduğunu anımsatan Sağlam, ''Dolayısıyla orada çok keyifli, dostane, fair-play ruhu içinde bir maç oynanacak. Öyle bir maç oynanacak ki herhalde maçın sonunda herkesin sevineceği bir karşılaşma olacak'' dedi. -SERCAN YILDIRIM- Bursasporlu futbolcu Sercan Yıldırım da Old Trafford Stadı'nda çok güzel bir atmosferin olduğunu söyledi. İyi maç olmasını dilediklerini, ama bir türlü baskı kuramadıklarını ve ataklar yapamadıklarını anlatan Sercan, ''Defans yönünden iyiydik. Fazla pozisyon vermedik. İyi oynamaya çalıştık, ama bir türlü pozisyon yaratamadık. İnşallah bundan sonra daha iyi olur'' diye konuştu. Sercan, ''Bundan sonrasını nasıl değerlendiriyorsunuz'' sorusunu ise şöyle yanıtladı: ''Bundan sonra kalan maçlara bakacağız. Bundan keyif almaya çalışacağız. Şampiyonlar Ligi'nde tecrübe kazanmaya çalışacağız. Çünkü tecrübesiziz. Gerçekten tecrübesizlik kötü bir şey. Bir türlü iyi oyun sergileyemiyorsunuz. Çok farklı bir yer. İnşallah iyi olacak.'' ''Heyecan var mıydı? Neler hissettiniz?'' sorusuna ise Sercan, ''Tabii hep heyecan vardı. Kötü bir heyecan asla olmadı. Söylenecek fazla bir şey yok. Güzel bir maç olmasını istiyorduk'' karşılığını verdi.