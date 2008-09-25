"Salvador Dali göndermeleri içimi ısıtıyor"

"Salvador Dali Göndermeleri İçimi Isıtıyor" adlı oyun, 27 Eylül'de Akbank Sanat'ta sahnelenecek.

Akbank Yeni Kuşak Tiyatro tarafından Sakıp Sabancı Müzesi'ndeki "İstanbul'da Bir Sürrealist: Salvador Dali" sergisi için özel olarak hazırlanan oyun, yazar Jose Rivera tarafından yazıldı. "Gerçek" bir hikayenin "gerçek üstü" bir kurgulamayla kaleme alındığı oyunun yönetmenliğini Mehmet Ergen yapıyor. Savaşın ve yıkımın her şeyden daha gerçek olduğu bir dünyada sürrealizmin farklı bir bakışla sahneye taşındığı bu yapım, Aralık ayı sonuna kadar sahnelenecek.



İstanbul'da kültür-sanat gündemi



Tiyatro Alkış Bomonti Sahnesi'nde 27 Eylül Cumartesi günü "Bir Kümes Müzikali" adlı çocuk oyunu izlenebilecek. Oktay Şenol'un yazıp yönettiği oyunda, Bülent Aksu, Mahmut Özen, Abdullah Özdemir, Başak İleri, Burcu Saraçoğlu, Okay Şenol, Tan Güneş, Fuat Mete ve Taylan Erler rol alıyor.

"The Exchage-İki Şehir İki Koreograf/Santa Barbara'dan İstanbul'a" adlı oyun, 27 Eylülde Kadıköy AFL Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Santa Barbara'dan Sonne Blauma isimli dans grubu ve Türkiye'den Zigurrat Dans Tiyatrosu'nun bir yılı aşkın süren çalışmasının ürünü olan oyun, eşine az rastlanır muazzam bir beden gösterisi sunacak. Sonne Blauma'dan koreograf Misa Kelly'nin çağdaş dans teknikleri ile tasarladığı koreografi, Amerikan çağdaş dans geleneğini gözler önüne seriyor. Sinan Temizalp'in "Quantum Sıçraması" isimli performansı ise özgün hikayesini hareket ve beden teknikleri ile sunuyor.

"Acıyı Bal Eyledik" adlı tiyatro oyunu, 28 Eylülde Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde Tiyatro Zeytindalı tarafından sahnelenecek.

Ozan Hasan Hüseyin Korkmazgil'in tanık olduğu dönemin gelişmelerinin, şiirleri, müzik ve belgesel filmler eşliğinde sunulduğu oyunu, Erkal Umut sahneye koydu. Oyunun müzikleri sahnede İlkay Akkaya ve Kızılırmak, şiirler ise Gülsen Tuncer, Ender Yiğit ve Necmi Aykar tarafından yorumlanıyor.

Abdullah Şahin Halk Tiyatrosu, "Çılgın Yenge" adlı oyunu ile 2 Ekim Perşembe günü Profilo Kültür Merkezi'nde perdelerini açacak. "Kanlı Nigar" ve "Yedi Kocalı Hürmüz"ün de yazarı olan Sadık Şendil'in "Çılgın Yenge" oyununun konusu şöyle:

"Kayseri eşrafından mutaassıp Sunullah efendi, kardeşinden kalan mirası yeğenlerine dağıtmak için karısı Nudiye ve şapşal oğlu Zeynel Abidin'le İstanbul'a gelir. Ancak Sunullah efendinin bu büyük mirası yeğenlerine pay etmek

için koşulu vardır."

"Çılgın Yenge"nin oyuncuları arasında Abdullah Şahin, Aydan Şener ve Soner Arıca da yer alıyor.

İskender Pala'nın yazdığı, Yalçın Tura'nın bestelediği ve Ali Taygun'un yönettiği "Leyla ile Mecnun / Aşkın Gizli Tarihi" müzikali, CRR Konser Salonu'nda yarın ve 27 Eylülde yeniden izlenebilecek.



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