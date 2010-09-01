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Dünya

"SALDIRILAR SÜRECEK" GAZZE (A.A)

01 Eylül 2010 02:37

-"SALDIRILAR SÜRECEK" GAZZE (A.A) - 31.08.2010 - ABD'nin arabuluculuğuyla Washington'da yapılacak İsrail-Filistin görüşmelerinin arefesinde Batı Şeria'da düzenlenen ve 4 İsrailli'nin öldürüldüğü silahlı saldırıyı üstlenen Hamas'ın askeri kanadı, saldırılarının süreceğini açıkladı.  Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamada, saldırının, ''bir dizi operasyonun parçası olduğu'' belirtildi.   Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile önce dolaylı, perşembe günü de doğrudan görüşmelerde bulunacağı müzakereler için Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu saldırının barış müzakerelerinde İsrail'in güvenliğinden taviz verilmemesini ortaya koyduğunu söyledi.  Netanyahu'nun sözcüsü Nir Hefez, bu tutumlarını ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a bildireceklerini belirtti. Sözcü, ''Bu katliam, İsrail'in sıkı güvenlik talepleri konusunda sağlam durulması, bu konuda taviz verilmemesi gerektiğini ortaya koydu'' dedi.  Sözcü, Başbakan Netanyahu'nun saldırganların yakalanması ve saldırgan bir karşılık verilmesi konusunda İsrail güvenlik güçlerine direktif verdiğini kaydetti.  Öte yandan Filistin Başbakanı Salam Fayyad da saldırıyı kınarken, bu eylemin Filistinlilerin çıkarlarına aykırı olduğunu söyledi.

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