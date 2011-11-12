-"Sahte evrak üzerinden işlem yürütülmesi düşünülemez" ANKARA (A.A) - 12.11.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Mehmet Haberal tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapılan başvuru çerçevesinde AİHM'e iletilen savunmalarda "sahte evrak üzerinden işlem yürütülmesinin düşünülmesinin bile kabul edilemez olduğunu" bildirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mehmet Haberal tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yapılan başvuru çerçevesinde devletimiz adına AİHM'e iletilen savunmalarda sahte evrak kullanıldığına ilişkin iddialar dikkatimize gelmiştir. Hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı devletimizde, sahte evrak üzerinden işlem yürütülmesinin düşünülmesi dahi kabul edilemez. Mehmet Haberal başvurusuna ilişkin olarak hazırlanan savunmada da sahte evrak kullanılması hiçbir şekilde söz konusu olmamıştır" denildi. Açıklamada, AİHM'in, Mehmet Haberal başvurusunda, başvuranın ihtiyati tedbir talebine ilişkin incelemesini 23 Eylül 2011 günü sonuçlandırarak, Mehmet Haberal'ın söz konusu talebini reddettiği kaydedildi. AİHM'in ayrıca, başvuran tarafa, yeni ve kayda değer olaylar içermeyen ve daha önce yapılanlarla esasen aynı olan yeni bir ihtiyati tedbir talebinde bulunulması halinde, söz konusu talebin incelenmeyeceğini de bildirdiği belirtildi.